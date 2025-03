Spannend für Freunde der Architektur- und Kunstfotografie: Im Rahmen des Europäischen Monats der Fotografie (EMOP Berlin) zeigt das Mitte Museum ab dem 7. März 2025 die Ausstellung „Duett der Moderne“ von Bettina Cohnen. Die Schau ist Teil des offiziellen EMOP-Programms, läuft aber über den Festivalzeitraum hinaus noch bis zum 14. September 2025.

Die Ausstellung begleitet das gleichnamige Fotobuch, das sich mit dem architektonischen Erbe der Berliner Nachkriegsmoderne befasst. Cohnen porträtiert Bewohnerinnen und Bewohner der Karl-Marx-Allee (Ost) und des Hansaviertels (West) in ihrer Wohnrealität und rückt damit das sozialutopische Erbe beider Bauprojekte in den Fokus. Ihr Werk verbindet Fotoessay und künstlerische Fotografie, Ost und West, Vergangenheit und Gegenwart – ein visueller Dialog über die Architekturmoderne im geteilten Berlin.

Ausstellung im Rahmen des EMOP Berlin

Die Ausstellung „Duett der Moderne“ von Bettina Cohnen ist Teil des offiziellen Programms des Europäischen Monats der Fotografie (EMOP Berlin) und wird vom 7. März bis 14. September 2025 im Mitte Museum in Berlin gezeigt. Im Zentrum stehen Bildserien, die die Wohnkultur und Architektur der Berliner Nachkriegsmoderne in Ost und West erfahrbar machen. Gezeigt werden sowohl aktuelle fotografische Arbeiten als auch historische Aufnahmen aus den Jahren 1947–1954. Sie ist bei freiem Eintritt im Mitte Museum (Pankstraße 47, Berlin) von Sonntag bis Freitag, 10–18 Uhr zu sehen.

Der Bildband: Duett der Moderne

Der gleichnamige Katalog zur Ausstellung, erschienen im Deutschen Kunstverlag, verbindet Fotoessay, künstlerische Fotografie und bauhistorische Reflexion. Auf 128 Seiten mit 80 Farbabbildungen spürt Cohnen der Idee der Nachkriegsmoderne nach: gute, bezahlbare Wohnungen für alle – sowohl in der sozialistischen Karl-Marx-Allee als auch im westlichen Hansaviertel. Der zweisprachige Band (Deutsch/Englisch) dokumentiert das Projekt in Wort und Bild und ist unter der ISBN 978-3-422-80282-7 erhältlich.

Blick ins Buch auf YouTube:

Bettina Cohnen – Fotografin mit Blick für Architektur und Mensch

Die Berliner Fotografin Bettina Cohnen ist bekannt für Arbeiten an der Schnittstelle von Porträt, Raum und sozialem Kontext. In „Duett der Moderne“ porträtiert sie Bewohnerinnen und Bewohner der Karl-Marx-Allee und des Hansaviertels in ihren privaten Lebensräumen. Ihre Fotografien zeichnen sich durch einen sensiblen Blick auf die Verbindung von Mensch, Architektur und Geschichte aus und setzen sich zugleich mit dem sozialen Anspruch der Moderne auseinander.

