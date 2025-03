Canon stellt drei neue Produkte für Vlogging vor

Canon ergänzt sein Produktportfolio für Content Creation und Vlogging und stellt heute die PowerShot V1 und die EOS R50 V vor. Die PowerShot V1 ist eine Kompaktkamera mit integriertem Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv. Sie ist ideal für Vlogger und Content Creator, die Leistung im kompakten Format benötigen. Die EOS R50 V ist eine Kamera mit Wechselobjektiv, die mit fortschrittlichen Videofunktionen ausgestattet ist. Das vielseitige und dazu passende Objektiv RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ ist das erste Canon RF-Objektiv mit internem Power Zoom.

Die PowerShot V1 ist eine leistungsstarke und handliche 4K-Kompaktkamera mit intuitiv bedienbaren Funktionen. Sie ist ideal für Content Creator, die auf Mobilität angewiesen sind und verfügt über ein integriertes Ultraweitwinkelobjektiv, mit dem auch Selfie-Aufnahmen problemlos zu realisieren sind. Der große Sensor sorgt für eine natürliche Motivtrennung und die hochwertige Tonaufzeichnung überzeugt mit kristallklarem Sound. Außerdem bietet sie einen intelligenten Dual-Pixel-Autofokus und eine fortschrittliche Stabilisierungstechnologie für verwacklungsfreie Aufnahmen. Die PowerShot V1 hat einen dreh- und schwenkbaren Touchscreen für eine intuitive Bedienung.

Die PowerShot V1 ermöglicht dank eines aktiven Kühlsystems lange Aufnahmen in 4K. Sie unterstützt 4K 60p1 für die hochauflösende Aufzeichnung dynamischer Motive und Full HD 120p für flüssig wirkende Zeitlupenaufnahmen. Diese Kamera überzeugt außerdem mit dem intelligenten Autofokussystem von Canon: Dual Pixel CMOS AF II. Damit kann man sich selbst und andere sich bewegende Motive im Bild zuverlässig verfolgen und den Fokus mit minimalem Aufwand nachführen. Der große 1,4-Zoll-Typ-Sensor sorgt auch bei wenig Licht für eine hervorragende Bildqualität. Das integrierte 16-50 mm Objektiv (F2.8-4.5) bietet einen vielseitigen Zoombereich – von Weitwinkel-Selfie-Aufnahmen bis zur detailreichen Nahaufnahme.

Kompakt und unkompliziert

Die PowerShot V1 ist klein und kompakt und wiegt nur ca. 374 g. Dadurch ist sie ideal für unterwegs. Sie hat einen optischen Bildstabilisator2, der ruhige Aufnahmen aus der freien Hand ermöglicht und die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Vlogs und Reiseinhalten bedient. Außerdem verfügt sie über ein integriertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung, das auch in belebten Umgebungen mit klarem Ton überzeugt. Alternativ lässt sich auch ein externes Mikrofon anschließen. Die Audiopegel können in Echtzeit über die Kopfhörerbuchse überwacht werden. Das dreh- und schwenkbare Display ermöglicht eine einfache Anpassung des Bildausschnitts. Darüber hinaus lässt sich eine Bluetooth-Fernbedienung für freihändige Aufnahmen koppeln. Die Kamera ermöglicht zudem schnelle Dateiübertragungen per WLAN und USB.

Die wichtigsten Merkmale PowerShot V1:

• Kompakt und nur ca. 374 g leicht

• Integriertes 16-50 mm F2.8-4.5 Objektiv

• Großer 1,4-Zoll-Typ Sensor

• 4K 60p Video1

• Full HD 120p

• Dual Pixel CMOS AF II

• Optischer 5-Stufen-Bildstabilisator2

• Digitaler Movie IS

• Canon Log 3

——————————————————————————

EOS R50 V: Eine Kamera für kreative Aufnahmen

Die EOS R50 V kombiniert die Freiheit von Wechselobjektiven mit leistungsstarken Videofunktionen wie Canon Log 3, benutzerdefinierten Farbprofilen und intelligentem Autofokus. Sie ist das passende Werkzeug für Content Creator, die ihren Content weiter entwickeln möchten. Die EOS R50 V bietet eine bessere Kontrolle über den Look der hochwertigen Aufnahmen. Sie ermöglicht Oversampling-4K-Videoaufnahmen und die Steuerung der Tonaufzeichnung auf Profi-Niveau. Von Livestreaming und Vlogging bis hin zu kinoreifen Filmprojekten und Social-Media-Inhalten – die EOS R50 V passt sich an verschiedenste Aufnahmeszenarien an. Sie verfügt über eine zweite Stativbefestigung für Aufnahmen im Hochformat und Seitenverhältnis-Marker für eine perfekte Bildkomposition auf jeder Plattform.

Das ultimative Kreativ-Werkzeug

Mit der EOS R50 V lassen sich alle RF und RF-S Wechselobjektive kombinieren und ermöglichen so maximale Kreativität in der Gestaltung – bei faszinierenden Landschaftsaufnahmen für Reisevlogs oder Close-ups für Produktvorstellungen und Tutorials. Die Inhalte lassen sich mit Bildstilen, Farbfiltern und Custom Picture-Modi für zusätzliche filmische Wirkung und den gewünschten Look anpassen. Dank dem fortschrittlichen 24-MP-Sensor und dem intelligenten Canon Autofokus Dual Pixel CMOS AF II überzeugt die EOS R50 V mit hochwertigen Aufnahmen. Sie nimmt in 4K 60p1 und 4K 30p aus Oversampling der 6K-Sensordaten für zusätzliche Details auf. Noch mehr kreative Möglichkeiten bietet Canon Log 3 für ein präzises Grading in der Postproduktion. Vierkanal-Audio ermöglicht die Aufnahme mehrerer Tonquellen für Interviews, Podcasts oder Multi-Mikrofon-Setups.

Einzeldrehs leicht gemacht

Einzelaufnahmen können schwierig sein – mit der EOS R50 V ist das aber kein Problem. Sie verfügt über einen dreh- und schwenkbaren Touchscreen zur einfachen Anpassung der Einstellungen und eine Aufnahmetaste an der Vorderseite für einen schnellen Start der Videoaufzeichnung. Die Kombination mit dem Objektiv RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ (siehe weiter unten) ermöglicht die direkte Steuerung des Zooms über die Kamera. Dieses Objektiv verfügt über einen internen Power Zoom, der über den Zoomregler der Kamera gesteuert werden kann und für gleichmäßige Zoom-Übergänge sorgt. Die EOS R50 V ermöglicht außerdem die schnelle Übertragung von Inhalten auf Smartphones und Computer über WLAN, Bluetooth oder USB, damit die Inhalte schnell bearbeitet und geteilt werden können. Für zusätzlichen Komfort bietet die spezielle LIVE-Taste schnellen Zugriff auf die Livestreaming-Optionen. Die EOS R50 V ist kompatibel mit der Canon Live Switcher Mobile App, die einfaches Multikamera-Streaming mit individuellen Layouts und direktes Streaming auf YouTube oder Facebook ermöglicht – alles vom Mobilgerät aus.

Die wichtigsten Merkmale der EOS R50 V:

• Verwendung von RF- und RF-S- Wechselobjektiven

• 24 MP APS-C-Sensor

• 4K 60p1

• 4K 30p aus 6K-Oversampling

• Full HD 120p

• Canon Log 3, Custom Picture und LUTs

• Dual Pixel CMOS Autofokus II

• 2,4 GHz & 5 GHz WLAN

——————————————————————————

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ Objektivs: Ein kompaktes Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv mit integriertem Power Zoom

Ob Vlogging, Livestreaming oder die Erstellung von hochqualitativen Videos – das RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ wurde entwickelt, um Content aufzuwerten. Der interne Power Zoom sorgt für gleichmäßige Zoom-Übergänge und der fortschrittliche Bildstabilisator ermöglicht sogar aus der freien Hand verwacklungsfreie Aufnahmen. In Kombination mit dem leisen Autofokus ist dieses Ultraweitwinkelobjektiv, das beim Zoomen nicht ausfährt oder sich dreht, ideal für Content Creator, die ein flexibles und kompaktes Objektiv für Videoaufnahmen suchen. In Kombination mit der EOS R50 V kann der Power Zoom über die Zoomwippe der Kamera gesteuert werden – das Objektiv ist aber auch mit allen EOS R Systemkameras kompatibel.

Elegant, robust und ultra-weitwinklig

Das RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ ist das erste Canon RF-Objektiv mit internem Power Zoom für präzise, kontrollierte Brennweitenübergänge mit zwei variablen Geschwindigkeiten und 15 anpassbaren Stufen. Der optische Bildstabilisator2 sorgt selbst beim Gehen für verwacklungsfreie Aufnahmen. UD- und asphärische Linsen sowie die Super Spectra-Vergütung sorgen für außergewöhnliche Schärfe. Mit dem vielseitigen Brennweitenbereich von 14-30 mm- kann man problemlos von Ultraweitwinkel- zu Nahaufnahmen wechseln. Und mit einer Naheinstellgrenze von 15 cm lassen sich auch kleinste Details problemlos einfangen. All dies ist in ein schlankes und ansprechendes Design eingebettet, mit einem kombinierten Objektivring zum schnellen Anpassen von Einstellungen oder Zoom. Außerdem hat es keine Schalter am Gehäuse, um versehentliche Änderungen von AF und IS zu verhindern.

Leise und kompakt

Der leise STM-Autofokus sorgt für eine gleichmäßige Verfolgung mit minimalen Geräuschen. Das RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ ist leicht und kompakt – es wiegt nur ca. 181 g und fährt beim Zoomen nicht aus. Das bedeutet, dass es beim Zoomen auf Stativen und Gimbals stabil bleibt – perfekt für Livestreaming-Setups. Außerdem lässt sich der Zoom per Smartphone oder Bluetooth-Fernbedienung fernsteuern und man kann 58 mm-Filter für eine kreative Lichtsteuerung anbringen.

Hauptleistungsmerkmale des RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ:

• 14-30 mm Zoombereich (22-48 mm entsprechend KB-Vollformat)

• Interner Power Zoom mit Fernsteuerung

• Optischer 5-Stufen-Bildstabilisator2

• Kombinierter Steuer-/Fokusring

• Kompakt, fährt beim Zoomen nicht aus

• STM-Autofokusantrieb

• 4 UD-Linsen

Entwickelt für Content Creator. Gebaut für Kreativität.

Diese Markteinführung stellt eine wichtige Erweiterung der Canon „Video-First“-Produktpalette dar, die speziell entwickelte Kameras für Content Creator bietet. Zusätzlich zur PowerShot V10 – einer 4K-Kamera im Taschenformat für Einsteiger – gibt diese erweiterte Produktreihe die Freiheit, das Produkt zu wählen, das optimal zu den eignen Vorstellungen und Bedürfnissen passt. Canon definiert die Möglichkeiten für Vlogger, Filmemacher und Livestreamer neu und hilft ihnen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen – und das alles mit hervorragenden technischen Daten.

Preise und Verfügbarkeiten



PowerShot V1 – 999,00€ UVP

PowerShot V1 Creator Kit – 1.049,00€ UVP

(inkl. Canon HG-1000TBR Griffstativ & 128GB Speicherkarte)

EOS R50V Body – 759,00€ UVP

RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ – 399,00€ UVP

EOS R50 V + RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ Kit – 999,00€ UVP

EOS R50 V + RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ Creator Kit – 1.049,00€ UVP

(inkl. Canon HG-1000TBR Griffstativ, Canon DM-E100 Stereomikrofon & 128GB Speicherkarte)

Alle Produkte sind voraussichtlich ab April 2025 erhältlich.

Weitere Infos zu den heute vorgestellten Kameras sind hier zu finden:

https://www.canon.de/cameras/powershot-v1/

https://www.canon.de/cameras/eos-r50v/

https://www.canon.de/lenses/rf-s-14-30mm-f4-6-3-is-stm-pz/