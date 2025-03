Die Auflösung des Displays mit 1.840.000 Bildpunkten liefert eine gute Schärfe. Trotzdem haben wir uns an den sonnigen Tagen in London mehr als einmal einen elektronischen Sucher gewünscht. Oft war die Sonne so grell, dass wir das Bild auf dem Display nicht gut beurteilen konnten und die Belichtung mithilfe der Belichtungsanzeige von minus drei bis plus drei „nach Gefühl“ eingestellt haben. Das klappte zwar gut, aber manchmal war es schade, dass wir erst am nächsten Schattenplatz in der Bildwiedergabe überprüfen konnten, ob die Belichtung passt. Wer im RAW-Format fotografiert, kann die Belichtung auch in der Nachbearbeitung korrigieren.

Neu an Bord ist eine „LUT“-Taste auf der Rückseite oberhalb des Displays. Damit ist die bereits von anderen Lumix-S-Modellen bekannte Echtzeit-LUT-Funktion noch schneller erreichbar. Durch Drücken der LUT-Taste können Foto- und Videografen sowohl zwischen verschiedenen vorinstallierten Farbstilen wählen als auch eigene, individuelle Farbstile (LUTs) nutzen. Die gewünschten Looks lassen sich direkt auf Fotos und Videos anwenden, was wertvolle Zeit in der Nachbearbeitung spart. Selbsterstellte LUTs werden über die „Lumix Lab“-App hinzugefügt.

IBIS und Open-Gate-Modus

Im Inneren der Panasonic Lumix S9 sorgt ein Vollformatsensor für Fotos mit 24 Megapixel und Videos mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 30p. Der Sensor ist mit einer 5-Achsen-Bildstabilisierung ausgestattet, die mit der optischen Stabilisierung einiger Panasonic-Objektive kombiniert werden kann. In Verbindung mit dem neuen Reisezoom Lumix S 28–200 mm f/4-7,1 Makro O.I.S. konnten wir bei 200 mm Tele aus der Hand scharfe Bilder mit 1/6 Sekunde aufnehmen. Das entspricht einer um etwa fünf Blendenstufen längeren Belichtungszeit. Laut Hersteller kann die Kamera sogar bis zu 6,5 Blendenstufen kompensieren.

Durch die Möglichkeit, den Sensor zu bewegen, konnte die Lumix S9 auch mit der bereits von anderen Lumix-S-Kameras bekannten High-Resolution-Aufnahme ausgestattet werden. Dabei nimmt die Kamera mehrere Einzelbilder auf, indem sie den Sensor nach jeder Aufnahme leicht verschiebt. Auf Wunsch können die Einzelbilder bereits in der Kamera über die Auswahl „Combined“ zu einem detailreichen 96-Megapixel-Bild zusammengesetzt werden. Das funktionierte im Praxistest sehr gut.