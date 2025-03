NEU: WhiteWall Shopify-Anbindung für Fotografen und Künstler WhiteWall macht den Kunstverkauf einfacher denn je

Mit der neuen WhiteWall App für Shopify Kunden lassen sich Kunstwerke in Galerie-Qualität weltweit verkaufen.

WhiteWall, das renommierte Fotolabor für Galeriequalität, bietet mit der neuen Shopify-Anbindung eine komfortable Lösung für den professionellen Verkauf eigener Fotografien und Kunstwerke. Ab sofort können Kunden professionelle Fotografen und Künstler ihre eigene Online-Galerie mit der WhiteWall App für Shopify verknüpfen, in wenigen Schritten einrichten und von einem vollautomatisierten Verkaufsprozess profitieren – vom Bild-Upload bis zum weltweiten Versand.

Einfach, schnell und professionell: Die WhiteWall App für Shopify

Die Einrichtung ist denkbar einfach: Nach der Installation der App wird das WhiteWall-Konto mit dem eigenen Shopify-Store, einer externen Website oder einem Blog verknüpft. Anschließend lassen sich Produkte konfigurieren, Preise festlegen und direkt online anbieten. WhiteWall übernimmt ab diesem Moment die gesamte Abwicklung – von der High-End-Produktion im Fotolabor in Frechen bis zum sicheren Versand mit renommierten Logistikpartnern.

Künstler können ihre Werke beispielsweise als Fine Art Prints oder gerahmte Wandbilder in der vielfach ausgezeichneten WhiteWall-Qualität verkaufen. Dabei stehen nicht nur diese Optionen zur Verfügung – das nahezu gesamte WhiteWall-Portfolio kann für den Kunstverkauf genutzt werden. Jedes Motiv lässt sich individuell in Bezug auf Druck, Format, Material und Rahmung konfigurieren. Dank Print-on-Demand entfallen Lagerhaltungskosten, während die flexible Preisgestaltung es ermöglicht, Margen selbst festzulegen. Der weltweite Versand in über 50 Länder erweitert die Reichweite erheblich. Bestehende Websites können zudem eine einfache Integration über den Shopify „Buy Button“ nutzen.

„Mit unserer Shopify-Anbindung machen wir es Fotografen und Künstlern einfacher denn je, hochwertige Kunstwerke online zu verkaufen“, sagt Thomas Alscheid, CEO von WhiteWall. „Unsere Lösung transferiert die Bestellung automatisch zu WhiteWall und nimmt ihnen den technischen und logistischen Aufwand ab, sodass sie sich voll und ganz auf ihre Kunst konzentrieren können.“

In fünf Schritten zur eigenen Online-Galerie

Die WhiteWall App für Shopify ermöglicht einen schnellen Einstieg in den Online-Kunstverkauf. In nur fünf Schritten ist der Shop startklar:

Registrierung bei WhiteWall

Einrichtung eines Shopify-Stores

Verknüpfung der Shopify x WhiteWall App

Festlegung von Produkten und Preisen

Automatisierter Verkauf und Versand weltweit

E-Commerce trifft auf höchste Druckqualität

Mit über 18 Jahren Erfahrung in der Fertigung hochwertiger Fotoprodukte bietet WhiteWall eine erstklassige Basis für den globalen Kunstvertrieb. Maßgeschneiderte Formate, exklusive Materialien und hochpräzise Produktionsprozesse garantieren Galerie-Qualität bei jedem Druck. Die intuitive Shopify-Oberfläche, kombiniert mit der Präzision von WhiteWall, sorgt für eine effiziente und professionelle Verkaufsplattform.

Die WhiteWall App für Shopify ist ab sofort im Shopify App Store verfügbar. Weitere Informationen und eine detaillierte Installationsanleitung finden Sie unter:

Einer der ersten WhiteWall-Kunden, die die neue Shopify-App installiert und bereits in Nutzung haben, ist der Fotograf Per Appelgren. Er zeigt sich begeistert: „Mein Anspruch an Perfektion endet nicht am Set – dank der neuen Möglichkeit, Shopify in WhiteWall zu integrieren, kann ich meine Prints jetzt direkt über meinen Printstore anbieten – in Galeriequalität!“

Per Appelgren Fine-Art Print Store – Mein Shop

Per Appelgren ist ein deutsch-schwedischer Fashion & Beauty Fotograf, welcher bereits für Marken wie Gucci, Prada, Nike, Bulgari und Douglas gearbeitet hat. Seine Fotografien erscheinen in Magazinen wie Vogue, Harper’s Bazaar und Sleek Magazine.

Für die Produktion der Prints in seiner Online-Galerie setzt er auf WhiteWall als sein bevorzugtes Fotolabor. Mit der WhiteWall App für Shopify kann er seine Fotos in herausragender Qualität drucken lassen und sie automatisch weltweit an seine Kunden versenden.