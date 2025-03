SIRUI tritt der L-Mount-Allianz bei und nutzt den von der Leica Camera AG entwickelten L-Bajonett-Standard für zukünftige Produktentwicklungen

Wetzlar, 20. März 2025. SIRUI ist das neunte Unternehmen, das der L-Mount-Allianz seit der öffentlichen Ankündigung des L-Mount-Standards auf der photokina 2018 beitritt. Die Allianz besteht aus den Gründungsmitgliedern Leica Camera AG, SIGMA und Panasonic sowie Ernst Leitz Wetzlar GmbH, DJI, ASTRODESIGN, SAMYANG Optics und Blackmagic Design. Die Partnerschaft ermöglicht es SIRUI, Produkte mit dem L-Bajonett zu entwickeln – ein entscheidender Pluspunkt für eine Vielzahl von Foto- und Videoanwendungen.

Ziel der Leica Camera AG bei der Entwicklung des L-Bajonetts war es, Kunden ein zukunftsweisendes, flexibles, robustes und präzises Anschlusssystem zu bieten, das höchsten Ansprüchen an die Fotografie gerecht wird. Seit der Einführung wurde das L-Bajonett sowohl von Leica als auch seinen strategischen Partnern weiterentwickelt. Dies brachte erhebliche Verbesserungen und eine neue und ausgefeiltere L-Bajonett-Technologie hervor. Seither wächst das Angebot an Kameras und Objektiven aller bestehenden und neuen Allianzpartner stetig. Alle Objektive, die für die verschiedenen Systeme der L-Mount-Allianz hergestellt werden, lassen sich ohne Adapter oder Funktionseinschränkungen mit allen Kameras verwenden – einer der zahlreichen Vorteile des einheitlichen Bajonetts.

Statements

Valentino Di Leonardo, Managing Expert Technology & Licensing bei der Leica Camera AG: „Die L-Mount-Allianz ist der Inbegriff von Offenheit, Innovation und höchster Qualität in der Fotografie. Mit SIRUI erweitern wir unser Netzwerk um einen weiteren starken Partner für mehr Vielfalt und neue Impulse in unserer Branche. Die Allianz erhält dank SIRUI neue Perspektiven und Fachkompetenz, die das L-Bajonett-System mit richtungsweisenden Ideen bereichern. Gemeinsam wollen wir Fotograf*innen und Filmschaffenden ein noch vielseitigeres und flexibleres System an die Hand geben, das höchsten Qualitätsstandards gerecht wird.“

Li Jie, Gründer und CEO von SIRUI Optical: „SIRUI ist eine weltweit renommierte Marke im Bereich der optischen Bildgebung. Unsere vielfältige Produktpalette reicht von Objektiven bis hin zu Foto- und Videoausrüstung. Unser Unternehmen hat seinen Hauptsitz in China und Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Japan. Mit den eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sowie Produktionsstätten für optische Produkte verfügt SIRUI über ein vollständig integriertes System aus Forschung, Produktion und Vertrieb. Unser internationales Vertriebsnetz erstreckt sich über mehr als 60 Länder und Regionen. Durch den Einsatz der eigenen Marke, unabhängiger Technologieentwicklungen, einer vertikalen Lieferkette und entsprechender Kostenvorteile wird SIRUI das Angebot an Objektiven der L-Mount-Allianz erheblich bereichern. Wir möchten ein noch breiteres Angebot an einzigartigen, hochwertigen L-Bajonett-Objektiven auf den Markt bringen.“

Über die L-Mount-Allianz

Die Mitglieder der L-Mount-Allianz nutzen alle den von der Leica Camera AG entwickelten L-Bajonett- Standard für spiegellose Kamerasysteme. Derzeit besteht die Allianz aus den Unternehmen Leica Camera AG, SIGMA und Panasonic sowie Ernst Leitz Wetzlar GmbH, DJI, ASTRODESIGN, SAMYANG Optics, Blackmagic Design und SIRUI. Die Bündnispartner bieten den L-Bajonett-Standard in Kameras und Objektiven unter ihren eigenen Markennamen an. Dabei vermarkten sie ihre jeweiligen Produkte als Wettbewerber und verfolgen eigene Produkt- und Marketingstrategien. Die Allianzpartner arbeiten gemeinsam an der technologischen Weiterentwicklung des L-Bajonett-Standards.

Über den L-Bajonett-Standard

Der L-Bajonett-Durchmesser von 51,6 Millimetern eignet sich sowohl für den Einsatz an Vollformatkameras als auch für Kameras mit einem APS-C-Sensor. Das sehr kurze Auflagemaß von nur 20 Millimetern sorgt für eine geringe Distanz zwischen Objektiv und Sensor. Somit können Optiken kompakter ausgelegt werden – was vor allem für Entwicklungen im Bereich der Weitwinkelobjektive von Vorteil ist. Das Kamerabajonett aus verschleißfestem Edelstahl mit vier Flanschsegmenten widersteht selbst stärksten Belastungen und garantiert höchste Zuverlässigkeit bei jahrelanger, intensiver Nutzung. Das L-Bajonett verhindert Verkantungen und sorgt für den besonders festen, planen Sitz des Objektivs. Die standardisierte Kontaktleiste des L-Bajonetts sorgt für die reibungslose Kommunikation zwischen den elektronischen Komponenten in Objektiv und Kamera. Das schließt bei technologischen Fortschritten auch die Installation von Firmware-Updates auf Objektiven ein, um deren Potenzial stets voll auszuschöpfen. Weitere Informationen unter: www.l-mount.com

