Die Faszination einer Stadt in beeindruckenden Bildern festzuhalten – das ist der Kern der Reisefotografie. Genau dafür hat das PHOTO+MEDIENFORUM KIEL ein neues Angebot für dich: Auf den Fotoreisen kannst du gezielt und unter professioneller Anleitung des PHOTO+MEDIENFORUM KIEL 2025 dein Wissen und deine Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen der Reisefotografie erweitern und dein fotografisches Niveau steigern. Feile gemeinsam mit Gleichgesinnten an deinen Fotoskills und entdecke gleichzeitig besondere Orte in ganz Europa.

PHOTO+MEDIENFORUM KIEL 2025 Fotoreisen: Zwei Städtereisen vorgestellt

Fotoreise nach Valencia

Vom 01. bis 09. September 2025 geht es mit dem PHOTO+MEDIENFORUM KIEL auf eine Fotoreise nach Valencia, an die spanische Mittelmeer-Küste. Die pulsierende Metropole mit Traumstränden und großer Geschichte besticht durch eine einzigartige Mischung aus historischen Bauwerken und futuristischen Einflüssen. Die Seidenbörse, die Markthalle „Mercado de Colón“ oder die Kathedrale – es gibt kaum eine Stilepoche, zu der Valencia kein weltberühmtes Bauwerk zu bieten hat. Das Kontrastprogramm dazu bietet der oben abgebildete hochmoderne Gebäude- und Parkkomplex „Ciutat de les Art i les Ciències“. Gehe mit dem PHOTO+MEDIENFORUM KIEL auf Fotoreise und lerne die Grundlagen der Architekturund Streetfotografie kennen.