Drogerien entwickeln sich zu Allround-Anbietern mit wachsenden Sortimenten und Millionenumsätzen – auch das Fotogeschäft bleibt ein relevanter Bestandteil. Google Gemini 2.0 Flash Experimental zeigt, wohin sich KI-Bildbearbeitung künftig entwickeln könnte: interaktiv, dialogbasiert und vielseitig einsetzbar. Außerdem gibt es neue BVT-Merkblätter zu Altgeräten und Verpackungen sowie einen Personalwechsel bei Sony: Julia Juterzenka übernimmt die Leitung des Digital Imaging Business für Deutschland und Österreich. Die Imaging Business News KW13/25 kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW13/25

Drogerien werden zu Supermärkten

Mit starken Vollsortimenten erobern die großen Drogerien Marktanteile und setzen dabei auf Kundentreue statt auf Schnäppchenjagd. Die Deutschen lieben ihre Drogerien, etwa fünf Millionen Menschen kaufen hier täglich ein. Die größten Gruppen an Kundinnen und Kunden strömen dabei zu dm. Sie brachten dem Marktführer in Deutschland 2023 einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro. Rossmann kommt im gleichen Jahr auf einen Umsatz von 9,3 Milliarden Euro, Müller landet mit 4,6 Milliarden Euro auf Platz drei.

Drei bekannte Namen sind in Deutschland führend bei den Drogeriemärken. Hinter dm, Müller und Rossmann stehen reiche Familien, die im Kampf um die Kundschaft mit ganz unterschiedlichen Strategien erfolgreich sind. Allen drei ist aber gemeinsam, dass sie ihre Umsätze von Jahr zu Jahr steigern. Auch das Bildergeschäft mit Terminals spielt in Drogerien seit vielen Jahren eine wesentliche Rolle. Taugen die boomenden und sortimentserweiternden Alles-Anbieter auch für weitere Expansionen in Sachen Foto?

Machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken: zum Beitrag auf www.tagesschau.de

Bilder im Dialog erstellen: Google Gemini 2.0 Flash Experimental

Unsere Kollegen von AI Imagelab sind einer neuen, wen auch nicht überraschenden Entwickoung im KI-Kosmos auf der Spur: Google hat mit Gemini 2.0 Flash Experimental ein Modell vorstellt, das nicht nur Texte und Bilder erzeugt, sondern auch in der Lage ist, im Dialog Bilder weiter zu bearbeiten und komplette Inhalte wie Fotostories oder bebilderte Rezepte zu generieren. Eine weitere Stärke des neuen Modells ist die Generierung von Text-Elementen in KI Bildern. Wer das Modell ausprobieren will, kann dies im Google AI Studio tun – aktuell sogar kostenlos. Dafür muss man im Menü auf der rechten Seite im Preview Bereich das Modell Gemini 2.0 Flash Experimental auswählen.

Zum Beitrag auf www.ai-imagelab.de

BVT: Neue Merkblätter „Altgeräte“ und „Verpackungen“

Spannend ist anders, aber was muss das muss: Für Mitglieder liegen jetzt die neuesten Auflagen der BVT-Praxisfolder „Elektro-Altgeräte im Handel“ und „Transport- und Verkaufsverpackungen im Einzelhandel“ und die dazugehörenden Checklisten vor. Im Folder „Elektro-Altgeräte im Handel“ wird erklärt, wie, wo und welche Elektrogeräte Einzelhändler (stationär und online) zurücknehmen müssen, welche Informationspflichten der Handel hat und welche Registrierungs-, Melde- und Rücknahmeservices von Dienstleistern aktuell angeboten werden. Der Folder „Transport- und Verkaufsverpackungen im Einzelhandel“ beinhaltet Informationen und Tipps, wie Händler, die beispielsweise Tüten herausgeben oder Ware an ihre Kunden versenden, sich bei der Zentralen Stelle registrieren und an einem dualen System beteiligen.

Beide aktualisierten Folder nebst begleitender Check-Listen erhalten Mitglieder im Handelsverband kostenlos (Schutzgebühr für Nicht-Mitglieder: je 50 Euro). Anforderung bei Ihrem Handelsverband vor Ort oder direkt beim BVT unter Angabe von Adresse und Mitgliedsnummer unter bvt@einzelhandel-ev.de.

Personen im Fokus

Ein „Herzliches Willkommen“: Seit dem 1. März 2025 ist Julia Juterzenka neue Head of Digital Imaging Business Sony Germany/Austria. Sie übernimmt den Verantwortungsbereich von Frederik Lange, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch Richtung UK (Manager bei Wex) verlassen hat. Juterzenka verantwortet das Digital Imaging Marketing sowie den Vertrieb im Fotofachhandel und im B2B-Bereich. Sie begann 2011 ihre Karriere bei Sony und durchlief im Unternehmen verschiedene Verantwortungsbereiche.