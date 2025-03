Der Nature Photographer of the Year ist ein internationaler Fotowettbewerb, der von Nature Talks organisiert wird und jährlich die besten Naturfotografien aus der ganzen Welt auszeichnet. Ziel ist es, die Schönheit der Natur hervorzuheben und das Bewusstsein für ihren Schutz zu fördern. Wir zeigen werfen einen Blick auf die Gewinnerbilder aus dem Jahre 2024.

Paolo Della Rocca aus Italien wurde zum Nature Photographer of the Year 2024 gekürt, dank seines atemberaubenden Fotos zweier Schneeleoparden in einer dramatischen Konfrontation. Dieses außergewöhnliche Bild, aufgenommen im Spiti-Tal in Nordindien, zeigt die seltenen Tiere in ihrer natürlichen Umgebung. Die Jury lobte die technische Brillanz und die künstlerische Qualität, die diese kraftvolle Szene in einer verschneiten Hochgebirgslandschaft einfängt. Für Della Rocca, dessen Leidenschaft für Naturfotografie schon in seiner Kindheit begann, war das Bild ein Höhepunkt jahrelanger Hingabe. Um diese Aufnahme zu machen, verbrachte er Stunden in eisigen Temperaturen, bevor er den magischen Moment festhalten konnte, als die Schneeleoparden spielerisch aufeinander losgingen.

Nature Photographer of the Year 2024 – Gewinner:innen

Der Wettbewerb umfasst 12 Kategorien. Die diesjährigen Gewinner:innen spiegeln eine beeindruckende Bandbreite an Themen wider, von Tierporträts bis hin zu Landschaften und Makrofotografie. Mit einem neuen Rekord von über 22.000 Einsendungen aus 96 Ländern beweist der Wettbewerb seine wachsende globale Bedeutung in der Förderung von Natur- und Umweltschutz durch Fotografie. Weitere Gewinner:innen findet ihr auf der Webseite des Veranstalters: naturephotographeroftheyear.com