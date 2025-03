NAOMI: Gruppenausstellung mit rund 30 Werken aus vier Dekaden – 1980er–2010er Jahre

Ab dem 5. April präsentiert die Galerie CAMERA WORK die Gruppenausstellung NAOMI mit rund 30 fotografischen Arbeiten zwölf renommierter Fotokünstler. Die kuratierte Auswahl umfasst ikonische Porträts, Akte sowie Modefotografien und würdigt nicht nur Naomi Campbells außergewöhnlichen Werdegang, sondern dokumentiert ebenso die Vielschichtigkeit ihres Schaffens, ihre Wandlungsfähigkeit und ihren Einfluss auf die Modefotografie und Popkultur.

Die Ausstellung vereint Werke aus vier Jahrzehnten (1986–2017) von Fotografen, die Campbell auf unterschiedliche Weise inszeniert haben. Während Herb Ri’s und Patrick Demarchelier ihre zeitlose Eleganz in stilisierten Porträts offenbaren, zelebriert Ellen von Unwerth Campbells Energie und Sinnlichkeit in dynamischen, oft spielerischen Werken. Arthur Elgorts spontane, reportageartige »En Pein Air«-Fotografien bringen Campbells natürliche Leichtigkeit zum Ausdruck, während Russell James und Vincent Peters sie in intimen Akten zeigen. Chris Levines faszinierende, dreidimensionale Arbeit von 2017 nimmt eine Sonderstellung in der Ausstellung ein und erfasst die ikonische Ausstrahlung des Supermodels in einer neuen künstlerischen Dimension. Die Werke von Albert Watson hingegen zeigen Campbell in natürlicher Umgebung und Belichtung, wodurch ihre unverkennbare Präsenz eindrucksvoll zur Geltung kommt. Campbell enthüllt so mit jeder Zusammenarbeit weitere Facetten, verkörpert mühelos verschiedene Stile und verändert je nach Inszenierung ihre Wirkung. Diese Vielfalt macht sie zu einer der faszinierendsten Persönlichkeiten der Modewelt.

Über Naomi Campbell

Naomi Campbell, die zu einer der führenden Persönlichkeiten ihrer Zunft zählt, hat mit ihrer unverwechselbaren Präsenz Laufstege, Magazincover und Werbekampagnen geprägt. Während es bereits in den 1970er Jahren eine Reihe erfolgreicher schwarzer Models gab – unter ihnen Bethann Hardison, Beverly Johnson und Iman –, gelang es Campbell ab den späten 1980er Jahren, die Branche für Diversität fortwährend zu sensibilisieren und weiter zu öffnen und die Ära der Supermodels maßgeblich mitzugestalten. Seit Jahrzehnten setzt sich Campbell für Gleichberechtigung ein, engagiert sich für mehr Inklusion in der Modebranche und gilt als eine der Pionierinnen für schwarze Models. Ihre persönlichen Erfahrungen haben ihr Bewusstsein für die Herausforderungen in der Modewelt geschärft und ihren Einsatz für nachhaltige Veränderungen für nachkommende Generationen mit geprägt.

Camera Work

Die in Berlin ansässige Galerie CAMERA WORK wurde 1997 gegründet und zählt heute zu den weltweit führenden Galerien für Fotokunst. Angelehnt an den historisch geprägten Galerienamen folgt das Unternehmen von Beginn an der Philosophie, neben den bekanntesten Künstlern der Fotografiegeschichte wie Diane Arbus, Richard Avedon, Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Helmut Newton, Irving Penn, Man Ray, Herb Ritts und Albert Watson auch junge zeitgenössische Künstler zu vertreten und in Ausstellungen zu zeigen, um die Fotokunst als eigenständige Ga’ung innerhalb der bildenden Künste zu manifestieren und neuen Positionen Raum zu geben. Neben den Schwerpunkten Mode-, Akt- und Porträtotografie fokussiert sich CAMERA WORK auf die Bereiche Staged Photography, Architektur und Stillleben. Dabei vertritt CAMERA WORK zahlreiche renommierte zeitgenössische Künstler in Deutschland, Europa oder weltweit exklusiv, u. a. Jean-Baptiste Huynh, Russell James, Eugenio Recuenco, Martin Schoeller, Christian Tagliavini, Dean West und David Yarrow. Um eine Auswahl zeitgenössischer Künstler auf dem Kunstmarkt zu etablieren und in das Portolio von CAMERA WORK aufzunehmen, führte CAMERA WORK von 2012 bis 2019 die Kunstgalerie CWC GALLERY in Berlin. CAMERA WORK ist regelmäßig auf international führenden Kunstmessen vertreten, darunter Paris Photo, Zona Maco in Mexico City, Art Central Hong Kong und Photo London.

Seit 2020 führt CAMERA WORK die CAMERA WORK Virtual Gallery – eine innovative und hochqualitative Online-Galerie, in der Kunstsammler sowie alle Kunstinteressierten exklusive Ausstellungen erleben: www.camerawork.de/virtual-gallery