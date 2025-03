„Airport Tray Aesthetic“ heißt der neueste Trend auf TikTok, bei dem die schön arrangierten Luxusgüter in den grauen Boxen bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen von ihren Besitzern fotografiert werden. Wir haben uns den Trend angeschaut.

Die neueste Errungenschaft der digitalen Selbstdarstellung auf TikTok: die „Airport Tray Aesthetic“. Hierbei werden an Flughäfen die grauen Plastikschalen der Sicherheitskontrolle zur Bühne für sorgfältig arrangierte Luxusgüter wie Designer-Taschen, teure Kosmetik und coolen Sonnenbrillen. Alles passt natürlich farblich perfekt zusammen, was zur Frage führt, wer im „echten Leben“ seine Reisegegenstände nach Farbwelt und nicht etwa nach Praktikabilität auswählt.

Airport Tray Aesthetic – Warum?

Wir fragen uns: Warum das Ganze? Die Inszenierungen sollen wohl den eigenen Wohlstand und die Weltgewandtheit zur Schau stellen. Manche gehen sogar so weit, diese Szenarien zuhause mit Photoshop oder gekauften Plastikschalen nachzustellen, inklusive gefälschter Bordkarten. Abgesehen von der offensichtlichen Oberflächlichkeit dieses Trends, der den Sicherheitsprozess für andere Reisende unnötig verzögert, stellt sich die Frage nach dem tieferen Sinn. Ist es wirklich erstrebenswert, die ohnehin stressige Sicherheitskontrolle in ein persönliches Fotoshooting zu verwandeln? Vielleicht sollten wir uns darauf besinnen, dass Reisen mehr bedeutet als das Zurschaustellen von Statussymbolen in Plastikschalen.