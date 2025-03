Mit der Installation der sogenannten LSST-Kamera („Legacy Survey of Space and Time“) hat das NSF-DOE Vera C. Rubin Observatorium in Chile Anfang März 2025 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Mit der Größe eines Kleinwagens, einem Gewicht von mehr als drei Tonnen und einer Auflösung von 3.200 Megapixeln gilt die LSST-Kamera als die größte Digitalkamera der Welt. Montiert am Simonyi Survey Telescope des Observatoriums soll die LSST-Kamera künftig einen noch nie dagewesenen Blick in den Nachthimmel ermöglichen.

Das NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory, das von der U.S. National Science Foundation (NSF) und dem U.S. Department of Energy’s Office of Science (DEO) finanziert und gemeinsam vom NSF NOIRLab und dem SLAC National Accelerator Laboratory betrieben wird, ist ein neues Observatorium für Astronomie und Astrophysik, das auf dem Cerro Pachón in Chile gebaut wird und Mitte 2025 in Betrieb gehen soll. Es ist nach der Astronomin Vera Rubin benannt, die den ersten überzeugenden Beweis für die Existenz Dunkler Materie lieferte. Die Hauptaufgabe des Observatoriums ist die Durchführung des „Legacy Survey of Space and Time“. Dabei handelt es sich um ein wissenschaftliches Großprojekt, das unter anderem die Entwicklung des Universums dokumentieren, dunkle Materie und dunkle Energie erforschen und bisher unbekannte Phänomene sichtbar machen soll.

Die größte Digitalkamera der Welt

Die LSST-Kamera ist das Herzstück des Rubin-Observatoriums und soll über einen Zeitraum von zehn Jahren regelmäßig den südlichen Nachthimmel aufnehmen. Ihr Ziel ist es, eine ultraweite und ultrahochauflösende Zeitrafferaufnahme des Universums zu erstellen. Dabei sollen sowohl schwache Objekte als auch solche, die ihre Position oder Helligkeit innerhalb des großen Sichtfelds verändern, erfasst werden.