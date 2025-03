Hans Lux – Master and Mentor of Peter Lindbergh: 15.03. – 17.05.2025

Die Ausstellung „Hans Lux – Master and Mentor of Peter Lindbergh“ zeigt viele noch nie präsentierte Bildserien von Hans Lux und deren Bedeutung für die spätere Arbeit seines Schülers Peter Lindbergh.

Wir haben uns intensiv mit dem Archiv des Lehrherrn von Peter Lindbergh beschäftigt und bei den Arbeiten von Hans Lux viele Parallelen zu dem späteren berühmten Werk von Peter Lindbergh gefunden. Peter Lindbergh war 3 Jahre Assistent von Hans Lux und hat die Fotografie “ von der Pike auf“ gelernt. In der Bildsprache, Inszenierung und dem Umgang mit den Modellen hat der berühmte Schüler von seinem Master und Mentor viel gelernt.

Eine tiefe Verbindung zwischen den beiden bestand seit der Lehrzeit bis zum Tod von Peter Lindbergh. Die Ausstellung spiegelt diese besondere Verbindung wider.

Über den Fotografen

Hans Lux ist ein Meister des Augenblicks. Sein feines Gespür für den richtigen Moment, wo er auf den Auslöser drückt, hatte ihn zu einem der gefragtesten deutschen Fotografen der 1970er und 1980er Jahre gemacht. Seine Natürlichkeit mit den Modellen umzugehen, die Nähe und Vertrautheit, die er schnell mit den Modellen aufbaute, waren sein Markenzeichen. Diese Eigenschaften lernte sein Schüler und Assistent Peter Lindbergh von seinem Mentor.

Natürlichkeit und Spontanität sind die herausragenden Merkmale bei den Fotografien von Hans Lux.

Das gibt es zu sehen

In der Ausstellung präsentieren wir noch nie gezeigte Bildserien (40 Motive). Die Fotos zeigen in kontrastreichem Schwarzweiß und Farbe fröhliche junge Frauen, die nicht posieren, sondern natürlich aussehen, denen Äußerlichkeiten wie gestylte Haare oder perfektes Makeup scheinbar egal sind. Es geht nicht um idealisierte Frauenbilder, sondern es geht um Normalität, Spontanität und um starke Frauen und um pure Lebensfreude – nichts anderes. Und exakt dieses ist es, was diese Bilder so einzigartig macht, was ihnen so einen unwiderstehlichen Charme gibt.

