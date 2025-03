Tamron 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Modell F072) im Test

Die Sony E-Version im CHIP Testlabor

Im Sony-E-System schneidet das Tamron 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Modell F072) mit E-Bajonett bei den Labormessungen von CHIP an der Messkamera Sony A7R IV deutlich besser ab als das etwas teurere Sony FE 90 mm f/2,8 Makro G OSS, muss sich aber dem Sigma 105 mm f/2,8 DG DN Macro (A) geschlagen geben. In der Bildmitte erreicht das Tamron bei Blende f/2,8 mit 2.997 Linienpaaren pro Bildhöhe sehr gute 93 Prozent der an unserer Messkamera möglichen Auflösung (Sony 82 Prozent, Sigma 94 Prozent). Auch in den Bildecken macht das Tamron bei f/2,8 mit 2.527 Lp/Bh und 78 Prozent eine gute Figur (Sony 67 Prozent, Sigma 83 Prozent). Zweimal abgeblendet kann die Schärfe in der Bildmitte und in den Bildecken noch etwas gesteigert werden.

Bei der Objektivgüte leistet sich das Tamron wie die beiden anderen Makros kaum Schwächen. Der Lichtabfall von der Mitte zu den Ecken (Vignettierung) beträgt bei Blende f/2,8 nur 0,6 Blendenstufen und kann durch Abblenden weiter reduziert werden. Beim Autofokus ist das Tamron mit 0,42 Sekunden etwas langsamer als das Sony (0,38 Sek.) und etwas schneller als das Sigma (0,44 Sek.).