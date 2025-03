Roadrunner WeltWeit von Klaus Wohlmann fängt den Geist unterschiedlichster Kulturen ein, von den belebten Straßen Havannas bis zu den endlosen Weiten der Sahelzone. Wir haben einen Blick in den Bildband geworfen.

In dem Bildband Roadrunner WeltWeit fängt der Fotograf Wohlmann den Geist unterschiedlichster Kulturen ein. Von den pulsierenden Straßen Havannas bis zu den weiten Landschaften der Sahelzone – Wohlmanns Blick für das scheinbar Banale offenbart skurrile Geometrien, bewegte Momente und stille Beobachtungen. Seine Bildpaare auf den Doppelseiten spielen mit Analogien, sei es zwischen Licht und Schatten in Siena und Istanbul oder der universellen Begeisterung für Fußball in Wuppertal und der Demokratischen Republik Kongo.

Roadrunner WeltWeit von Klaus Wohlmann

Was Wohlmanns Werk besonders macht, ist seine respektvolle Neugier auf den Menschen in seiner Umgebung. Er verzichtet auf ethnografische Klischees und überzeichnete Romantisierung und lässt die Szenen für sich sprechen. Roadrunner WeltWeit ist kein klassischer Reisebildband – es ist eine poetische Annäherung an den Alltag in verschiedenen Teilen der Welt, die die Schönheit im Unscheinbaren entdeckt.

Der 84 Seiten starke Hardcover-Bildband „Roadrunner WeltWeit“von des Fotografen kann auf seiner Webseite klauswohlmann.com bestellt werden.