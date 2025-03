Die Dog Photography Awards 2024 sind ein internationaler Fotowettbewerb, der die besten und kreativsten Hundefotografien in verschiedenen Kategorien auszeichnet. Im Folgenden zeigen wir einige der Fotos, die den Wettbewerb gewonnen haben.

Wie heißt es doch so schön bei Winnie Puuh: „Manchmal sind es die kleinsten Dinge, die den größten Platz in unserem Herzen einnehmen“. Dabei sind Hunde nicht nur treue Begleiter, sondern auch perfekte Fotomotive. Die Dog Photography Awards haben dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit über 20.000 Einsendungen aus aller Welt bot der Wettbewerb eine Plattform für Profis und Hobbyfotograf:innen, die mit Kreativität und Hingabe das Wesen der Hunde in Szene setzten. Die 20 prämierten Werke zeigen das breite Spektrum, wie Hunde unser Leben bereichern – mal verspielt, mal emotional, mal einfach nur zum Schmunzeln.

Dog Photography Awards 2024 Gewinnerbilder

Besonders hervorzuheben ist die emotionale Tiefe vieler Werke, die nicht nur Hunde, sondern auch die einzigartige Beziehung zu ihren Menschen in Szene setzen. Profis und Amateurfotograf:innen gleichermaßen lieferten Beiträge, die sowohl technisch als auch erzählerisch begeistern. In diesem Artikel möchten wir die ersten Plätze in den fünf Kategorien Action, Studio, Place, Dogs & People, Documentary und Portrait vorstellen. Alle weiteren Platzierungen und Honorable Mentions findest du auf der Website des Veranstalters: dogphotographyawards.com