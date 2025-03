Der Megadap ETZ21 Pro ermöglicht die Nutzung von Sony E-Mount-Objektiven an Nikon Z-Kameras und bietet dabei vollen Autofokus- und Blendensteuerungssupport. Der Adapter richtet sich an Fotografen und Videografen, die bestehende Objektive systemübergreifend einsetzen möchten. Ein besonderes Einsatzgebiet des ETZ21 Pro war zuletzt die Internationale Raumstation (ISS), wo Astronaut Don Pettit den Adapter in Kombination mit einer Nikon Z9 und einem Sigma 14mm f/1.4 für Aufnahmen nutzte.

Zusätzlich hat Megadap die Kompatibilität mit RED Cinema-Kameras (zur Ankündigung der neuen RED Kameras auf PhotoScala) angekündigt. Filmemacher können nun Sony E- und Canon EF-Objektive an RED-Kameras mit Nikon Z-Mount nutzen, was mehr Flexibilität bei der Objektivwahl bietet.

Technische Eigenschaften des Megadap ETZ21 Pro

Der Adapter zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus und besteht aus Metall, um eine hohe Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Er unterstützt:

Autofokus mit Phasen- und Kontrastdetektion

mit Phasen- und Kontrastdetektion Blendensteuerung direkt über die Kamera

direkt über die Kamera Bildstabilisierung (VR/IBIS) je nach Objektiv und Kameramodell

(VR/IBIS) je nach Objektiv und Kameramodell EXIF-Datenübertragung für eine vollständige Integration in Nikon Z-Kameras

Megadap hat nach eigenen Angaben die Elektronik und Firmware des Adapters kontinuierlich optimiert, um eine möglichst schnelle und präzise Fokussierung sicherzustellen. Besonders bei hochwertigen E-Mount-Festbrennweiten oder Zoomobjektiven kann dies eine sinnvolle Erweiterung für Nikon-Nutzer darstellen.

Einsatz auf der ISS: Adapter im Weltraum getestet

Eine besondere Erwähnung erhielt der Megadap ETZ21 Pro, als NASA-Astronaut Don Pettit den Adapter an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) nutzte. In einem wissenschaftlichen Fotografieprojekt kombinierte Pettit eine Nikon Z9 mit einem Sigma 14mm f/1.4 – eine Kombination, die ohne den Adapter nicht möglich gewesen wäre. Die Fähigkeit, systemübergreifend zu arbeiten, war in diesem Fall entscheidend, da unterschiedliche Kameras und Objektive für spezielle Anforderungen genutzt werden.

Die ISS ist für viele Hersteller eine extreme Testumgebung, da Geräte dort unter völlig anderen Licht- und Temperaturbedingungen funktionieren müssen als auf der Erde. Dass der Megadap ETZ21 Pro dort erfolgreich eingesetzt wurde, unterstreicht seine technische Stabilität.

Preis und Verfügbarkeit

Der Megadap ETZ21 Pro ist ab sofort erhältlich und wird für 249 US-Dollar bzw 319 Euro angeboten. Der Adapter ist über die offizielle Website von Megadap sowie bei verschiedenen Fotofachhändlern wie Calumet, Foto Leistenschneider oder Foto Ehrhardt erhältlich. Zudem bietet der Hersteller regelmäßige Firmware-Updates an, um die Kompatibilität mit neuen Kamera- und Objektivmodellen sicherzustellen.

Weitere Informationen gibt es unter: www.megadap.net​.