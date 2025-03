In Bewegung

Wenn man mit der SL3-S schon Sportreporter anspricht, könnte man doch noch einen draufsetzen, oder? Das Anschlussboard bietet bereits alles: HDMI-Typ A, USB-C-Mikrofon- und Kopfhörerausgang sowie einen Timecode-Anschluss. Für Videografen bietet die Kamera eine universelle Plattform, die das gedrehte Material in 4K bei 60 FPS, im APS-C-Crop und 6K mit 30 FPS einfängt. Das Highlight daran: 6K nimmt sie in Open Gate auf. Sie filmt also auf der gesamten Sensorfläche und nicht in vorgefertigten Formaten, wie 16:9 oder 4:3. So werden bei der Aufnahme mehr Details erfasst und das Rohmaterial kann dann vom Videografen bei der Nachbearbeitung ohne Qualitätsverlust auf das gewünschte Format zugeschnitten werden. Die Übertragungsmethoden haben sich den Ansprüchen und Anforderungen angepasst. Das anwenderfreundliche Menü, das sich je nach Modus an Fotografen oder Filmer anpasst, sowie die Steuerung und Datenübertragung via Smartphone sind bereits integrierte Features.

Als Nachfolgerin der SL2-S füllt die Leica SL3-S mehr als eine Nische. Mit ihrer Serienbildgeschwindigkeit, dem überzeugenden Autofokus und den starken Filmfunktionen bewegt sich die Neue aus Wetzlar souverän und zielsicher auf ein neues Terrain. Raus aus den noblen Snookerhallen auf das Parkett der Basketballarena oder die staubigen Rennstrecken der Stockcar-Rallye. Die bewährte und solide Qualität führt zusammen mit den Neuerungen in Technik und Mechanik zu einer gelungenen Kamera.