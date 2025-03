Ab dem 17. März 2025 geht die RINGFOTO gemeinsam mit zahlreichen Industriepartnern wieder auf Tour durch Deutschland und startet die diesjährige Roadshow mit dem ersten Halt im H4 Hotel in Hannover!

Die Roadshow findet auch dieses Jahr unter sehr guten Vorzeichen statt, haben sich doch mit rund 400 Personen mehr Händler als je zuvor für die vier Locations Hannover, Düsseldorf-Neuss, Sinsheim und Fürth angemeldet.

Mit einem Außenumsatz von erneut über 1,5 Mrd. € und einem Marktanteil von mehr als 70% in Deutschland haben die Mitglieder der RINGFOTO ihre wichtige Rolle im Markt weiter ausbauen können. Neben Kameras, Videoprodukten, Objektiven, Videozubehör, Drohnen spielt auch der Fotobuch-, Studio- und Passbild-Markt weiterhin eine wichtige Rolle im Sortiment. Auch konnte die RINGFOTO Gruppe im vergangenen Jahr weitere Fotohändler als Mitglieder gewinnen, vor allem aus den Niederlanden.

Der Gesamtumsatz der RINGFOTO GmbH & Co. KG betrug im Jahr 2024 516,9 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit ein Umsatzrückgang von 3,4 % bzw. 18,5 Mio. €, was vor allem fehlenden Verfügbarkeiten geschuldet war. Der Lagerumsatz liegt mit 390,8 Mio. € um 19,1 Mio. € über dem Wert des Vorjahres (+5,1 %) während der Streckenumsatz (Zentralregulierung) ein Minus von 37,6 Mio. € auf 126,2 Mio. € (-22,9 %) aufweist. Der Konzernumsatz inklusive der Auslandsumsätze der Tochtergesellschaften in Österreich und den Niederlanden liegt mit 609,4 Mio. € um 3,5 % bzw. 22,2 Mio. € unter dem Vorjahresniveau.

Mitgliederzahl

Insgesamt zählt die RINGFOTO-Gruppe per 31.12.2024 968 Mitglieder (Vorjahr: 1.028) mit 1.229 Vertriebsstellen. Die Anzahl der Gesellschafter belief sich zum 31.12.2024 auf 299 (24 weniger als Ende 2023). Ursächlich für das Ausscheiden von Mitgliedern sind unverändert Betriebsübergaben, -übernahmen und -aufgaben aus Altersgründen.

E-Passbild

Die RINGFOTO gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft E-Passbild befindet sich auf der Zielgeraden zur Umsetzung des neuen alfo.passbildes gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Mit dieser Lösung werden der Fotofachhandel, Studios und Fotographen weiterhin eine wichtige Rolle spielen bei dem flächendeckenden Angebot an Passbild-Dienstleistungen im Bundesgebiet. Hintergrund: Ab dem 1. Mai 2025 dürfen keine gedruckten Passbilder mehr beim Amt eingereicht werden, dafür hat die Arbeitsgemeinschaft E-Passbild unter der Führung von RINGFOTO eine cloudbasierte Lösung geschaffen, um auch in Zukunft gesetzeskonform anbieten zu können.

Marketingunterstützung unter neuem Markenauftritt alfo.

Neben den bekannten Werbemitteln sowie dem etablierten Beilagenkonzept, unterstützt die RINGFOTO ihre Mitglieder seit Februar 2025 auch mit umfangreichen Onlinekampagnen sowohl über Social Media (Facebook und Instagram) als auch über Google. So läuft seit wenigen Wochen eine nationale Kampagne zum Thema Passbild, um den Endverbrauchern bereits jetzt einen verlässlichen, kompetenten und vor allem regionalen Partner für Passbilder ab dem 01.05.2025 anbieten zu können. Unter dem neuen Markennamen alfo. wird ab Mai neben dem alfo.passbild auch das alfo.fotobuch live gehen. Hierbei handelt es sich um einen Webshop für Fotoprodukte (Fotobücher, Wandbilder, Kalender, etc.). Im Unterschied zu etablierten Playern, wird der Fachhandel hier stets eine entscheidende Rolle in der Bewerbung und im Verkauf der Produkte spielen und gemeinsam mit den Industriepartnern arbeitet die RINGFOTO an innovativen Vermarktungskonzepten, um neue Zielgruppen für den Fotofachhandel gewinnen zu können.

VOIGTLÄNDER

Der Gesamtmarkt für Objektive war in 2024 mit einem Minus von 1,3 % leicht rückläufig und schloss mit einem Umsatzvolumen in Höhe von 352,4 Mio. €. Bei den Festbrennweiten zeigte sich mit einem Rückgang von 4,6 % (10,9 Mio. €) ein ähnliches Bild. Umso erfreulicher, dass sich die Eigenmarke Voigtländer diesem Trend widersetzen und abermals wachsen konnte (+5,4 % vs. Vorjahr). Mit nunmehr 33,1 % Marktanteil ist Voigtländer in diesem Marktsegment die klare Nummer 1 und auch für das angelaufene Jahr erwarten wir eine neuerliche Steigerung des Umsatzes um etwa 27 % auf rund 5,0 Mio. €. Zahlreiche Neuheiten – einige davon wurden auf der CP+ in Japan vorgestellt und sind schon jetzt auf dem Voigtländer-Stand auf der Roadshow zu sehen – werden helfen, dieses ambitionierte Ziel zu erreichen.