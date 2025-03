Der Kompaktkamera-Boom hält an: Laut CIPA-Zahlen steigen die Verkaufszahlen, vor allem aber die Preise – besonders in Amerika geben Käufer deutlich mehr für kompakte Modelle aus. Leica und Insta360 setzen ihre Partnerschaft fort, um Action-Kameras mit verbesserter Bildqualität und KI-Technologie weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sorgt Alibaba mit einem neuen KI-Modell für Aufsehen, das Emotionen in Videos erkennen kann. Die Imaging Business News KW12/25 kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW12/25

Kompakt ist Kult: Der Trend treibt die Preise

Die neuesten CIPA-Zahlen zeigen, dass der Trend zu Kompaktkameras ungebrochen ist. Die Zahlen vom Januar 2025, die vorletzte Woche veröffentlicht wurden, zeigen, dass der Wert von Kameras mit eingebauten Objektiven im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sprunghaft angestiegen ist. Laut CIPA stieg die Zahl der ausgelieferten Kameras mit eingebautem Objektiv (Kompaktkameras mit Festbrennweite und Bridge-Zooms) im Vergleich zum Januar 2024 um etwa 11,3 %. Gleichzeitig stieg jedoch der Wert dieser Kameras um 50,2 % an.

Interessant ist der Vergleich der Regionen: In Nord-, Mittel- und Südamerika lag der Absatz von Kameras mit eingebautem Objektiv bei 94,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat, aber er stieg wertmäßig um 134,7 %. Die Zahlen in Europa zeigen ein anderes Bild: Die Anzahl der ausgelieferten Kameras lag bei 95,7 %, der Wert jedoch nur bei 102,7 %. Heißt: Europäer geben pro Kompaktkamera deutlich weniger aus als beispielsweise Amerikaner. Für das gesamte Jahr 2025 prognostiziert die CIPA ein langsames, aber dennoch stetiges Wachstum für den gesamten Kameramarkt. Und auch hier gilt: Kompaktkameras wachsen stärker als Systemkameras.

Leica und Insta360: Und weiter gehts

Leica und Insta360 haben angekündigt, ihre seit einigen Jahren bestehende Zusammenarbeit im Bereich Action-Cams für mindestens einen Produktzyklus fortzusetzen. Ziel der Partnerschaft ist es, die Bildqualität und Leistungsfähigkeit von Action-Kameras durch die Kombination von Leicas Optik-Know-how und Insta360s Erfahrung mit 360-Grad-Kameras und KI-Algorithmen weiter zu verbessern. Leica bringe laut Pressemitteilung seine über 150-jährige Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Objektive in die Kooperation ein, während Insta360 seine Expertise bei Bildstabilisierung und softwaregestützter Bildoptimierung beisteuert. Gemeinsam wollen die Unternehmen die technologischen Grenzen im Action-Cam-Segment ausloten und Filmemachern neue Möglichkeiten eröffnen.

Einen ersten Eindruck der Kooperation zeigt die im Herbst 2024 vorgestellte Insta360 Ace pro 2 mit Leica-Super-Summarit-A-Optik sowie einem 1/1,3-Zoll-Sensor und speziellen Farbprofilen. Für Leica ist die Zusammenarbeit Teil der Strategie, die Kompetenz im Bereich Optik auf neue Anwendungsfelder jenseits klassischer Kameras zu übertragen, wie man es bereits erfolgreich auch mit Xiaomi Smartphones oder Projektoren betreibt.

Alibabas neues KI-Modell erkennt Emotionen in Videos

Einem „Bloomberg“-Bericht zufolge hat das chinesische Unternehmen Alibaba das neue KI-Modell R1-Omni vorgestellt, das anscheinend Emotionen visuell erkennen kann. Das Modell wurde vom Tongyi Lab von Alibaba entwickelt und als Open-Source-Software veröffentlicht. In zwei Demonstrationen zeigten die Forscher, wie R1-Omni den emotionalen Zustand von Personen in Videoaufnahmen analysiert und gleichzeitig Kleidung und Details der Umgebung beschreibt. Alibabas KI-Forschung wurde durch den Erfolg von Deepseek im Januar beschleunigt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, bringt Alibaba in rasantem Tempo neue KI-Tools auf den Markt und hat eine strategische KI-Partnerschaft mit Apple geschlossen. Mit dem neuen KI-Modell positioniert sich Alibaba als Konkurrent sowohl von Deepseek als auch von OpenAI .

