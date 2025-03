Das neue DxO PureRAW 5, die ultimative Lösung für RAW-Bildqualität, wartet mit lokalen Anpassungen, einer besseren Leistung für Bayer- und X-Trans-Sensoren und vielem mehr auf

Die Software, die Ihren Kameras und Objektiven mehr Power verleiht, kombiniert eine noch nie dagewesene Bildqualität mit leistungsstarken Workflow-Verbesserungen und einer brandneuen Benutzeroberfläche.

Paris (Frankreich): DxO, seit mehr als zwei Jahrzehnten führend in der RAW-Bildverarbeitung, kündigt DxO PureRAW 5 an, die Software, die schärfere, klarere und detailreichere Bilder liefert und Fotografen eine nie dagewesene Freiheit bietet. Version 5 führt leistungsstarke lokale Anpassungen ein, mit denen Fotografen Rauschminderung und Optimierung der Objektivschärfe bei den komplexesten und anspruchsvollsten Bildern mit absoluter Präzision feinabstimmen können. Darüber hinaus stellt DxO die dritte Generation seiner renommierten DeepPRIME-Technologie, eine brandneue Benutzeroberfläche, benutzerdefinierte Presets für einen beschleunigten Workflow und neue Funktionen für Fujifilm X-Trans-Fotografen vor.

„Die neue Version steigert das Niveau von Rauschminderung und Detailextraktion weiter, als wir es für möglich gehalten haben“, erklärt Jean-Marc Alexia, VP of Product Strategy. „Außerdem haben wir eine wunderschöne neue Benutzeroberfläche, die dank der Möglichkeit, Presets für verschiedene Kameras oder Szenarien zu erstellen, schnell und einfach zu bedienen ist. Und Fujifilm-Fans werden begeistert sein, was die Software bietet. X-Trans-Bilder haben nie so gut ausgesehen wie jetzt.“

Neue lokale Anpassungen: Feinjustierung mit unübertroffener Präzision

Bei Bildern, die eine detaillierte Feinabstimmung erfordern, haben Fotografen nun die Möglichkeit, die Rauschminderung und die Detail-Extraktion auf bestimmte Bildbereiche zu beschränken und den Schärfegrad präzise nach Bedarf anzupassen. Die automatisierte Verarbeitung von PureRAW ist unvergleichlich, aber wenn ein Bild eine präzise Bearbeitung benötigt, sind lokale Anpassungen die perfekte Lösung.

Die Benutzer können mehrere Masken erstellen und die Schieberegler Details erzwingen und Helligkeit exakt so einstellen, wie sie es benötigen. Darüber hinaus ist es möglich, die Scharfzeichnung genauer auf bestimmte Teile des Bildes zu begrenzen.

Wir stellen vor: DeepPRIME 3

DxO PureRAW 5 enthält die dritte Generation von DxOs einzigartiger RAW-Verarbeitungs-Engine auf der Basis neuronaler Netze für Bayer- und X-Trans-Sensoren. Vor vier Jahren leistete DxO Pionierarbeit beim Einsatz von maschinellem Lernen, damit Rauschminderung und Demosaicing gleichzeitig durchgeführt werden konnten. Damit wurde das Potenzial der KI entfaltet und die von Menschen entwickelten Algorithmen um Längen übertroffen. Heute beinhaltet DeepPRIME 3 ein drittes Verfahren: residuale Farbverschiebungen auf Pixelebene. Dank der Daten aus DxOs exklusiven DxO Modulen beseitigt DeepPRIME 3 chromatische Aberration als Teil des RAW-Konvertierungsprozesses.

Darüber hinaus wird die Bildqualität deutlich verbessert und gleichzeitig Zeit gespart. DeepPRIME 3 ist schneller denn je.

Eine brandneue Benutzeroberfläche

Das Erscheinungsbild von DxO PureRAW wurde in Version 5 grundlegend überarbeitet, so dass die Software nun übersichtlicher und ausgewogener daherkommt. Die neue Softwareversion steht für einen flüssigeren, effizienteren Workflow, der den Aufwand verringert und die Benutzerfreundlichkeit erhöht. So können die Anwender weniger Zeit mit der Bearbeitung in der Software und dafür mehr Zeit damit verbringen, ihre spektakulären Ergebnisse zu bewundern.

Workflow-Erweiterungen: Benutzerdefinierte Presets erlauben eine schnellere Bearbeitung

Version 5 bietet die Möglichkeit, benutzerdefinierte Presets zu erstellen, mit denen häufig verwendete Einstellungen mit einem einzigen Klick ausgewählt werden können. Dies erleichtert die Anwendung verschiedener Konfigurationsoptionen je nach Kamera, Objektiv, ISO oder Motiv. In Kombination mit den bereits vorhandenen Funktionen zur Stapelverarbeitung und Stapelumbenennung können Fotografen sich wiederholende Aktionen vermeiden und so Zeit sparen sowie gleichzeitig die Konsistenz ihres Workflows wahren.

Wir stellen vor: DeepPRIME XD3 X-Trans Beta

Als Weiterentwicklung von DeepPRIME wurde DxOs DeepPRIME XD – „eXtra Details“ – Engine in DxO PureRAW 3 eingeführt, um die anspruchsvollste Verarbeitung von Dateien zu realisieren. Seitdem hat sich viel getan und diese Engine garantiert unglaubliche Ergebnisse für Bilder, die bei ISO-Werten aufgenommen wurden, die bis dato als unbrauchbar galten.

Für Besitzer von Fujifilm-Kameras stellt DxO die DeepPRIME XD3 X-Trans Beta vor, die X-Trans-Fotografen einen frühzeitigen Zugang zur nächsten Generation der Rauschminderung und Detailextraktion ermöglicht.

DxO Module ermöglichen es PureRAW 5, Ihre Ausrüstung weiter auszureizen

Im vergangenen Monat hat DxO einen Meilenstein erreicht: Im firmeneigenen Labor in Paris wurden bereits mehr als 100.000 DxO Module entwickelt.

Das von DxO vor mehr als 20 Jahren entwickelte DxO Modul ist ein mathematisches Modell, das die Eigenschaften eines Objektivs in Kombination mit einem bestimmten Sensor beschreibt. Dieses Modell wird dann von der DxO-Software genutzt, um die Leistung einer Objektiv-Kamera-Kombination zu optimieren und die Gesetze der Physik zu überwinden.

Die Qualität der Ergebnisse beruht auf der Präzision, die das DxO-Team aus hocherfahrenen Ingenieuren unter kontrollierten Bedingungen und mit Hilfe von Spezialgeräten und akribischen Prozessen, die in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt wurden, walten lässt.

Die DxO Module in PureRAW 5 sorgen dafür, dass Fotografen die bestmögliche Qualität aus ihrer Ausrüstung herauskitzeln.

Preis und Verfügbarkeit

DxO PureRAW 5 wird am 15. April 2025 erhältlich sein. Kunden, die vor der Markteinführung vorbestellen, erhalten umgehend eine kostenlose Lizenz von DxO PureRAW 4. Eine unbefristete Lizenz für macOS- und Windows-Rechner kann auf der DxO-Website zu folgenden Preisen erworben werden:

Neue Lizenz 119,99 €

Upgrade von DxO PureRAW 3 oder 4 79,99 €

DxO PureRAW 5 ist uneingeschränkt nutzbar, ein Abonnement ist nicht erforderlich. Eine 14-tägige Testversion von DxO PureRAW 4 ist aktuell auf der DxO-Website erhältlich, eine Testversion von DxO PureRAW 5 wird ab dem 15. April verfügbar sein. Besuchen Sie https://www.dxo.com/en/dxo-pureraw/download/de/.