„Vier Generationen Leitz in der Unternehmensführung (1869-1986)“: Das beeindruckende Buch erzählt die Geschichte der Leitz Unternehmerfamilie, die den Erfolg der Marke Leica begründet hat

Wetzlar, 12. März 2025. Das Buch „Vier Generationen Leitz in der Unternehmensführung (1869-1986)“ von Dr. Knut Kühn-Leitz erzählt die faszinierende Geschichte der vier Leitz Generationen, die den Unternehmenserfolg und den ikonischen Stellenwert der Marke Leica in der Welt der Fotografie begründet haben. Erstmals 2020 in deutscher Sprache veröffentlicht, ist das beeindruckende Buch anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der ersten in Serie gefertigten Leica Kleinbildkamera (Leica I) ab sofort auch in englischer Sprache erhältlich.

Über das Buch

Dr. Knut Kühn-Leitz gibt in seinem Buch persönliche Einblicke in Geschichte der Leitz Unternehmerfamilie, die mit visionären Entscheidungen und einem weitreichenden Engagement die Fotografie und deren technische Weiterentwicklung entscheidend mitgeprägt hat. Die Unternehmensgeschichte beginnt 1869 mit Ernst Leitz I (1843-1920), der das Optische Institut in Wetzlar von Carl Kellner übernimmt, unter eigenem Namen fortführt und bis zur Jahrhundertwende zu einem Weltunternehmen entwickelt. Auf ihn folgt Ernst Leitz II (1871-1956), der mit seiner Entscheidung zur Serienfertigung der Leica Kamera ein völlig neuartiges Kamerasystem in das Produktionsprogramm aufnimmt und damit die Kleinbildfotografie etabliert. Der dritte Geschäftsführer, Ernst Leitz III (1906-1979), prägt zusammen mit seinen Brüdern Ludwig und Günther Leitz den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens in der Nachkriegszeit, insbesondere mit der Weiterentwicklung der Glasforschung, der Eröffnung des zweiten Leica Produktionsstandortes in Vila Nova de Famalicão in Portugal sowie der Einführung neuer optischer Präzisionsmessgeräte. Dr. Knut Kühn-Leitz (1936-2020) wird 1971 als letzter Vertreter der Leitz Familie Mitglied der Geschäftsführung und leitet die erfolgreiche Umstrukturierung des Unternehmens ein. Er begründet zugleich mehrere internationale Kooperationen, darunter mit der Wild Heerbrugg AG, die 1985 schließlich die Unternehmensanteile von der Familie übernimmt.

Ab sofort verfügbar

Die Publikation „Vier Generationen Leitz in der Unternehmensführung (1869-1986)“ lässt die unternehmerische Erfolgsgeschichte der Leitz Familie lebendig werden, die von der Leica Camera AG bis heute fortgeschrieben wird. Das Buch besticht durch seine hohe Druckqualität, den lebendigen Erzählstil sowie zahlreiche faszinierende Abbildungen – darunter viele seltene Bilder aus dem Firmen- und Familienarchiv. Das Buch „Vier Generationen Leitz in der Unternehmensführung (1869-1986)“ ist weltweit in den Leica Stores verfügbar.