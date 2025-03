Das INTERNATIONALE FESTIVAL FOTOGRAFISCHER BILDER präsentiert: Der Deutsche Fotobuchpreis 25|26

Vom 15. April bis zum 15. Juni 2025 können Verlage, Herausgeber*innen, Künstler*innen, Autor*innen und Gestalter*innen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem erweiterten D-A-CH-Raum ihre Titel zum Wettbewerb um den Deutschen Fotobuchpreis einreichen. Dazu zählen fotografische Bilder in Buchform, Fotobücher sowie fotografische Text- und Bildbände.

Jedes Jahr werden besondere Leistungen von Verlagen, Herausgeber*innen, Autor*innen und Gestalter*innen mit Fokus auf fotografische Bilder in Buchform ausgezeichnet. Vergeben werden Gold-, Silber- und Bronzemedaillen in 12 Kategorien, die das Spektrum der fotografischen, gestalterischen, philosophischen und drucktechnischen Möglichkeiten vielfältig abbilden. Eine unabhängige Expert*innen-Jury ermittelt die Preisträger*innen. Erste Station, der von der Jury nominierten, noch nicht ausgezeichneten Titel ist die Frankfurter Buchmesse im Oktober 2025.

Von den Regensburger Ausrichtern wurde der Kategorien-Katalog erweitert, um die vielfältige, sich stets verändernde Fotografie- und Fotobuchlandschaft abzubilden. Jetzt können auch fototheoretische, fotohistorische und fotophilosophische Publikationen aus den Bereichen der fotografischen Kunst- und Fototheorie, der Philosophie, der Medien- und Kulturwissenschaften, der Kunst- und Fotogeschichte eingereicht werden.

Seit mehr als 25 Jahren wird der renommierte Preis ausgerichtet. Seit 2022 ist er in Bayern zuhause und wird zum dritten Mal als Teil des INTERNATIONALEN FESTIVALS FOTOGRAFISCHER BILDER REGENSBURG in der Städtischen Galerie im November 2025 verliehen.

Im Anschluss an die Preisverleihung gehen die ausgezeichneten Titel ein Jahr lang auf Ausstellungstournee durch Deutschland, Europa und Asien. Anschließend werden alle eingereichten Titel in die Staatliche Bibliothek Regensburg und in die Kunst- und Museumsbibliothek Köln einsortiert. Damit werden alle Fotobuch-Titel jedes Fotobuch-Jahrganges nicht nur langfristig einer breiten Öffentlichkeit, sondern auch der Wissenschaft zugänglich gemacht. Alle Titel können bundesweit über die Bibliotheken eingesehen und ausgeliehen werden, wodurch mittelfristig in Regensburg ein umfangreiches Fotobuch-Archiv entsteht.

»Unser Ziel ist es, jedes Jahr der Jury alle Fotobuchtitel vorzulegen, die innerhalb eines Jahres entsprechend den Teilnahmebedingungen im D-A-CH-Raum veröffentlicht werden. Für Verlage und Einreicher mit mehreren Titeln bieten wir einen attraktiven Paketpreis über unser Online-Teilnahmeformular.« Martin Rosner, Festival-Direktor

»Das Fotobuch ist ein eigenes Medium. So unterschiedlich und divers die Autoren- und Herausgeberschaft von fotografischen Büchern ist, so unterschiedlich und facettenreich sind die Ergebnisse. Es geht um das Kulturgut ›Fotobuch‹. Um diese Fotobücher genießen zu können, müssen sie in die Hand genommen werden. Dafür brauchen wir die Ausstellungstour mit Publikum und Öffentlichkeit. Fotobücher sind haptisch. Digital funktioniert das nicht.« Andy Scholz, Festival-Intendant und Herausgeber vom Podcast ›Fotografie Neu Denken‹.

Es wird eine Teilnahmegebühr pro Titel erhoben. Für Publikationen im sogenannten »Self-Publishing« und für Studierende gelten ermäßigte Teilnahmegebühren.

Veröffentlichungszeitraum der Titel: 15.Juni 2024 bis 14. Juni 2025

Ausführliche Teilnahmebedingungen, alle Kategorien und die Preisträger des vorangegangenen Wettbewerbs unter: www.deutscherfotobuchpreis.de​

Terminübersicht

Beginn der Einreichungsphase: April 2025, 00.00 Uhr

Ende der Einreichungsphase: Juni 2025, 23:59 Uhr

Veröffentlichungszeitraum der Titel: Juni 2024 bis 14. Juni 2025.

Erste Station der Nominierten: Frankfurter Buchmesse, bis 19. Oktober 2025

Preisverleihung: November 2025, 19 Uhr, Städtische Galerie im Leeren Beutel, Regensburg

Festival mit Symposium und Hauptausstellung: bis 23. November 2025, Städtische Galerie im Leeren Beutel, Regensburg