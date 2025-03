Das Nikkor Z 50mm f/1.4 liefert im CHIP Testlabor an der Messkamera Nikon Z7II bei offener Blende f/1,4 eine sehr gute gemessene Auflösung von 2.677 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) in der Bildmitte. Das entspricht 92 Prozent der möglichen Auflösung an der Z7II mit 45,7 Megapixel. In den Bildecken werden bei offener Blende mit 1.978 Lp/Bh 68 Prozent der möglichen Auflösung erreicht. Damit steht das Z 50mm f/1.4 dem Nikkor Z 50mm f/1.8 S mit leicht geschlossener Blende f/1.8 (2.846/2.064 Lp/Bh) kaum nach. Zweifach abgeblendet erreicht das Nikkor Z 50mm f/1.4 noch etwas bessere 2.830 Lp/Bh (97 Prozent) in der Bildmitte und 2.200 Lp/Bh (76 Prozent) in den Ecken.

Hinzu kommt eine sehr gute Korrektur von Farbsäumen, Verzeichnung und Vignettierung in den JPEGs. Die Verzeichnung ist mit -0,1 Prozent minimal. Auch die Farbsäume sind mit einer Breite von nur 0,3 Pixeln bei offener Blende kaum wahrnehmbar. Bei der Vignettierung zeigt das Nikkor Z 50mm f/1.4 bei Blende f/1,4 zwar einen sichtbaren Helligkeitsverlust von 0,8 Blendenstufen. Der lässt sich aber in der Bildbearbeitung recht gut korrigieren. Wird zweifach abgeblendet, ist der Helligkeitsverlust mit 0,3 Blendenstufen kaum noch sichtbar.

Die Vignettierung des Nikon Nikkor Z 50mm f/1.4

Die Vignettierung gibt an, wie stark die Helligkeit von der Bildmitte zu den Bildrändern hin abnimmt. In unseren Grafiken wird der Helligkeitsverlust in Blendenstufen farblich dargestellt. Die Legende zur Abstufung der Blendenstufen finden Sie direkt in der jeweiligen Grafik.