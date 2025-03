Der neue Godox MA5R – Licht & Powerbank in einem!

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich Ihnen heute den neuen Godox MA5R vorzustellen.

Mit dem neuen Godox MA5R präsentiert Godox eine geniale Kombination aus vielseitiger RGB Pocket-LED-Leuchte und magnetischer, kabelloser Powerbank. Perfekt für alle, die unterwegs kreativ sind und dabei weder auf Licht, noch auf Energie, verzichten wollen!

Wichtige Eigenschaften

Die Godox MA5R ist ein ultra-dünnes LED-Licht mit nur 13 mm Dicke, das mühelos in jede Tasche oder direkt an dein Smartphone passt. Mit einer maximalen Lichtleistung von 220 Minuten sorgt sie für beeindruckende Aufnahmen in jeder Situation. Dank der magnetischen, kabellosen Powerbank-Funktion ist sie immer bereit, dein Handy mit einem Energie-Boost zu versorgen.

Für perfekte Selfies bietet die MA5R ein integriertes Fülllicht, das für eine optimale Ausleuchtung sorgt. Der breite Farbtemperaturbereich von 1800K bis 10000K ermöglicht sowohl warme als auch kühle Lichtstimmungen. Zusätzlich bietet sie RGB-Farben und 14 Spezialeffekte, um kreative Looks zu realisieren.

Die NFC- und Bluetooth-Verbindung macht die Bedienung besonders komfortabel – einfach mit der Godox Light App koppeln und das Licht nach Wunsch anpassen.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Godox MA5R wird in Kürze zu einem UVP von 56,99 Euro bei unseren Godox Händlern in Deutschland verfügbar sein.