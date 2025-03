PhotoKlassik II.2025: Technik, Tradition und kreative Inspiration in der analogen Fotografie

Süsel-Zarnekau, 04.03.2025 – Die neue Ausgabe von PhotoKlassik ist da! In PhotoKlassik II.2025 präsentieren wir erneut ein vielseitiges Themenspektrum rund um die analoge Fotografie – mit spannenden Kamera-Reviews, inspirierenden Portfolios und praxisnahen Technik- und Dunkelkammer-Tipps.

Schwerpunkte dieser Ausgabe:

Heavy Metal : Die besten Kamera-Ikonen von 1965 bis 1975

Reparaturwerkzeuge im Test : Was taugen die China-Kits?

Neue Fotochemie : Bellini und Adox mit innovativen Produkten für Labor & Entwicklung

Bilder an der Wand : So setzen Sie Ihre Fotografien perfekt in Szene

Portfolio Kilian Breier : Der Meister der Abstraktion und des fotografischen Experiment

Ein besonderes Highlight dieser Ausgabe ist unser tiefgehender Vergleich klassischer Spiegelreflexkameras der 60er- und 70er-Jahre. Mit fundierter Analyse und Erfahrungswerten aus der Praxis zeigen wir, welche Modelle heute noch alltagstauglich sind und für Analog-Fotografen eine echte Empfehlung darstellen.

Für Technik-Fans gibt es detaillierte Tests: Wir widmen uns der Mittelformatfotografie und zeigen, warum dieses Filmformat auch heute noch eine besondere Faszination ausübt. Zudem beleuchten wir die neuesten Entwicklungen in der Fotochemie, insbesondere die innovativen Produkte von Bellini und Adox für Dunkelkammer-Enthusiasten.

Auch das Thema Präsentation analoger Werke wird in dieser Ausgabe nicht vernachlässigt: Mit Bilder an der Wand geben wir Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie Ihre Fotografien professionell in Szene setzen können.

In der Rubrik Kultur & Portfolio präsentieren wir die Portfolios von Kilian Breier, Fabian Reichenbach, Polaroids – Helmut Newton Stiftung und Robert Lebeck.

Jetzt erhältlich

PhotoKlassik II.2025 ist sowie als Print- und Digital-Abo erhältlich. Abonnement-Optionen starten ab 24,90 Euro für die digitale Version bzw. 51,20 Euro für das gedruckte Magazin.

Mehr Informationen und Bestellmöglichkeit unter:

https://meinfotokiosk.de/produkt/photoklassik-abo/

Folgen Sie uns für aktuelle News und exklusive Inhalte auf Facebook:

www.facebook.com/PhotoKlassik