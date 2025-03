Canon: PowerShot V1 und V3 in den Startlöchern? +++ Fujifilm: Erste Bilder der GFX100RF aufgetaucht +++ Sony: Verzögerung der Alpha 7 V und neue Produkte im Frühjahr? +++ Panasonic: Neue Kamera?

Die Gerüchteküche in der Fotografiebranche brodelt. Aktuell kursieren spannende Spekulationen über bevorstehende Kamera- und Objektivneuheiten von Canon, Fujifilm, Sony und Panasonic. Nachfolgend eine detaillierte Übersicht der neuesten Gerüchte und eine Einschätzung ihrer Glaubwürdigkeit.

Canon: PowerShot V1 und V3 in den Startlöchern?

Canon plant offenbar, seine Kompaktkameraserie mit der Einführung der PowerShot V1 und PowerShot V3 neu zu beleben. Die PowerShot V1 soll die Modelle G7 X Mark III und SX70 HS ersetzen, deren Produktion im ersten Halbjahr 2025 eingestellt wird. Die Markteinführung der V1 wird für März oder April 2025 erwartet. ​

Zusätzlich gibt es Hinweise auf eine PowerShot V3, die später im Jahr 2025 erscheinen könnte. Details zu diesem Modell sind derzeit noch spärlich, doch die Einführung einer weiteren Kompaktkamera deutet darauf hin, dass Canon seine Präsenz in diesem Segment stärken möchte.

​Quelle: canonrumors.com

Unsere Einschätzung:

Die Informationen zur PowerShot V1 stammen aus verlässlichen Quellen und erscheinen plausibel, insbesondere angesichts der geplanten Einstellung älterer Modelle. Die Hinweise zur PowerShot V3 sind weniger konkret, doch eine Erweiterung der V-Serie wäre ein logischer Schritt für Canon.

Fujifilm: Erste Bilder der GFX100RF aufgetaucht

Gerüchte rund um die Fujifilm GFX100RF sorgen für Aufsehen. Erste Bilder des möglichen Mittelformatmodells sind kürzlich im Netz aufgetaucht und zeigen ein Design mit einem speziellen Seitenverhältnis-Wahlrad, einem Crop-Zoom-Hebel und einem kombinierten Verschlusszeit/ISO-Wahlrad. Die Kamera soll in den Farben Schwarz und Silber erhältlich sein und preislich bei etwa 5.000 US-Dollar liegen.

Auf dem geleakten Bild lässt sich erkennen:

Das spezielle Seitenverhältnis-Wahlrad (eine völlig andere Lösung im Vergleich zum Seitenverhältnis-Schalter der Panasonic LX-100)

Fujifilms wohl genialstes (und irrationalstes) Wahlrad: das kombinierte Verschlusszeit-/ISO-Wahlrad

Ein ziemlich großes hinteres Einstellrad

Die üblichen Bedienelemente (S,C,M-Schalter, Joystick, beschriftete und unbeschriftete Tasten)

Auf der Rückseite ist ein spezielles Wahlrad für das Bildseitenverhältnis zu sehen, mit dem sich vermutlich schnell zwischen Formaten wie 3:2, 4:3 oder 1:1 umschalten lässt – eine ungewöhnliche Lösung im Vergleich zu anderen Kameras. Ein klassisches Steuerkreuz ist hingegen nicht vorhanden.

Vorgestellt werden soll die Kamera am 20. März auf dem X-Summit in Prag.

Quelle: www.fujirumors.com

Unsere Einschätzung:

Die veröffentlichten Bilder und detaillierten Informationen lassen auf eine baldige Markteinführung schließen – vermutlich am 20. März im Rahmes des X-Summit in Prag. Die Preisgestaltung könnte die GFX100RF für eine breitere Zielgruppe attraktiv machen. Ob an dem Bild aber letztlich etwas Wahres dran ist – oder ob das Gerücht sich in Luft auflösen wird – bleibt abzuwarten. Müssten wir uns festlegen, würden wir auf einen Wahrheitsgehalt von über 70 Prozent tippen.

Sony: Verzögerung der Alpha 7 V und neue Produkte im Frühjahr?

Die Einführung der Sony Alpha 7 V verzögert sich offenbar laut Gerüchteküche um mehrere Monate. Die Gründe für die Verzögerung der Alpha 7 V sind unklar, könnten jedoch mit strategischen Überlegungen oder Produktionsproblemen zusammenhängen.

Doch dafür gibt es Neuigkeiten zu anderen Produkten. Laut SonyAlphaRumors könnte bereits im Frühjahr 2025 eine neue E-Mount Vollformatkamera erscheinen, die als spezialisierte „Nischen“-Kamera (Videoschwerpunkt?) konzipiert ist. Zudem steht die Ankündigung eines außergewöhnlichen GM-Objektivs bevor, das in der Gerüchteküche als „atemberaubend“ beschrieben wird und ebenfalls im Frühjahr vorgestellt werden könnte.

Unsere Einschätzung:

Die Verschiebung der Alpha 7 V könnte auf interne Herausforderungen oder Marktstrategien hindeuten. Die Einführung einer Nischenkamera und eines neuen Objektivs zeigt jedoch Sonys Engagement, sein Produktportfolio kontinuierlich zu erweitern. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, ist schwer einzuschätzen. Auch die einschlägigen Portale wie sonyalpharumors.com wollen sich bisher nicht festlegen.

Panasonic: Neue Kameras und L-Mount-Teleobjektive in Planung

Panasonic hat in einem Interview bestätigt, dass das Unternehmen an neuen Festbrennweitenobjektiven arbeitet und plant, das Angebot an L-Mount-Teleobjektiven ebenfalls zu erweitern. So weit, so unspektakulär. Denn eine Weiterentwicklung des Objektiv-Line-ups gehört zum guten Ton. Darüber hinaus soll sich jedoch ein Nachfolgemodell der LUMIX S1H in Entwicklung befinden. Quelle: L-rumors.com

Unsere Einschätzung:

Die offiziellen Aussagen von Panasonic-Managern unterstreichen das Bestreben des Unternehmens, sein Produktportfolio zu diversifizieren und auf die Bedürfnisse der Nutzer einzugehen. Wann Neuheiten auf den Markt kommen werden, ist aktuell allerdings noch nicht absehbar.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den genannten Informationen aktuell um Gerüchte handelt, deren Genauigkeit variieren kann. Wie immer gilt es, offizielle Ankündigungen der Hersteller abzuwarten.