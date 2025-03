Die kleine Gehäusegröße kann jedoch ungünstig sein, wenn man große Hände hat. Hält man die Kamera nur mit der rechten Hand, bleibt rechts neben dem Display kaum Auflagefläche für den Handballen. Außerdem ist die Wölbung an der Griffvorderseite zugunsten der kompakten Gehäuseabmessungen sehr klein, sodass die Kamera nicht so stabil in der Hand liegt. Vor allem dann nicht, wenn mit größeren und schwereren Objektiven gearbeitet wird. Wir empfehlen daher, die Kamera mit beiden Händen zu halten.

Bedienung auf kleinem Raum

Es ist bemerkenswert, dass es Fujifilm gelungen ist, in dem kompakten Gehäuse, das neben den eingangs erwähnten Maßen für Breite und Höhe nur 39 Millimeter tief ist, nicht nur einen 26 Megapixel auflösenden X-Trans-CMOS 4-Sensor im APS-C-Format unterzubringen, sondern auch ein nach links schwenkbares und nach vorne und hinten neigbares 3,0 Zoll Touchdisplay. Im Gegensatz zu den meisten anderen X-Systemkameras muss man hier auf eine am Sensor verbaute Bildstabilisierungseinheit verzichten. Sonst hätte die Kamera wohl nicht so kompakt gebaut werden können. Die X-M5 bietet daher nur eine elektronische Bildstabilisierung. Auch auf den sonst bei Fujifilm üblichen elektronischen Sucher wurde verzichtet. Die Motivauswahl erfolgt somit ausschließlich über das Display.

Durch das Menü wird mittels Joystick navigiert. Da neben und über dem Display nur wenig Platz zur Verfügung steht, sind die Tasten recht klein. Die drei Tasten oberhalb des Displays für Drive/Papierkorb, Wiedergabe und die Belichtungs- und Fokusspeicherung sind noch recht gut zu bedienen. Die sehr kleine Q-Taste für das Schnellmenü oben auf der Kamera ist eher ungünstig platziert und daher mit dem Zeigefinger nicht gut zu erreichen. Die vier Einstellräder der X-M5 sind dagegen sehr gut zu bedienen. Neben zwei Rädern für die manuelle Belichtungssteuerung verfügt die Kamera über ein Modusrad und ein Rad speziell für die Filmsimulationsmodi, die den Look analoger Filme simulieren. Damit bietet die Kamera DSLM-Einsteigern und Hobbyfotografen einen schnellen Zugang zu kreativen Effekten. Zum Speichern der Fotos und Videos ist die X-M5 mit einem Schacht für SDHC/SDXC-Karten (UHS-I) ausgestattet.