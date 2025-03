Die Fotografin Angela Boehm ist im kanadischen Saskatchewan aufgewachsen und weiß daher, wie sich lange, kalte Winter anfühlen. Diese Erfahrungen in der Natur haben sich ihr tief eingeprägt. Deshalb begann sie 2021, Schneestürme zu fotografieren und machte sich zur Regel, nur bei minus 30 Grad Celsius oder kälter zu arbeiten. Das erwartet euch im Bildband Minus 30 von Angela Boehm.

Der Bildband „Minus 30“ von Angela Boehm fängt die frostige Schönheit der kanadischen Winter in Saskatchewan ein – inspiriert von den Erinnerungen an die kalten Winter ihrer Kindheit. Diese Zeiten, die durch den Klimawandel zunehmend verschwinden, werden in rauen, aber zugleich filigranen Landschaftsaufnahmen bewahrt. So unwirtlich die Kälte, das Eis und das endlose Weiß der Landschaften auf den ersten Blick erscheinen, so zerbrechlich ist diese Umgebung für Boehm geworden.

Angela Boehm: Minus 30 auch als Limited Edition

„Minus 30“ ist ein wunderbares Beispiel für die Wirkmacht kreativen Austausches über kulturelle Grenzen und Kontinente hinweg: Während die Fotografien von der Kanadierin Boehm stammen, hat eine japanische Designerin, die in den Niederlanden lebt, dem Buch eine unverwechselbare ästhetische Handschrift verliehen. Gedruckt in Amsterdam und vom Stuttgarter Verlag Hartmann Books vertrieben, ist das Buch ein wahres Kleinod buchkünstlerischer Gestaltung. Zum Buch erscheint auch eine signierte und nummerierte Vorzugsausgabe als Limited Edition mit einem Archival Pigment Print auf Hahnemühle Papier für 380 Euro.