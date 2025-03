Makrofotografie ist eine faszinierende Reise in kleine Wunderwelten um uns. In der Buchreview „Makrofotografie“ von Kyra und Christian Sänger, aus dem Rheinwerk Verlag können wir die detailreichen Wunder aus Flora, Fauna und dem heimischen Badezimmer. Wir haben einen umfassenden Blick in das Buch geworfen.

Die Makrofotografie ist eine faszinierende Reise in die kleinen Wunderwelten, die uns umgeben. Was den meisten menschlichen Augen bei einem normalen Blick verwehrt bleibt, wird mit dem richtigen Objektiv und der richtigen Technik sichtbar gemacht. Die Motivauswahl ist grenzenlos – unter jedem Blatt, in jeder Werkstatt und sogar im Badezimmer befinden sich spektakuläre und beeindruckende Welten, die Sie mit Ihrer Kamera festhalten können. Typisch sind Fotos, die Strukturen von Pflanzen zeigen. Der Aufbau wirkt geheimnisvoll und trotzdem vertraut. Daneben sind Insekten mit ihren filigranen Flügeln, den monströs wirkenden Körpern oder ihren befremdlichen Facettenaugen ein beliebtes Motiv des Fotogenres. Mit diesen und vielen weiteren Ideen beschäftigen sich Kyra und Christian Sänger in ihrem Buch „Makrofotografie“, erschienen im Rheinwerk Verlag.

Makrofotografie: Buchreview

Kleines wird ganz groß

Das Buch beginnt mit einem ausführlichen Ausflug in eine andere Welt – die der Technik und Mechanik. Sehr detailreich und mit fundierten Informationen geht das Autorenpaar auf die Grundlagen der Makrofotografie und der Nahaufnahmen ein. Dabei wird nicht nur über die notwendige Ausrüstung gesprochen, sondern auch allerhand Wissen vermittelt: Dieses reicht von der Bedeutung des Abbildungsmaßstabs über die ISO-Steuerung bis zur Definition der Schärfentiefe. Dann wird es kreativer, und die Reise in die Miniaturwelten beginnt mit der elementaren Gestaltung und Inszenierung von Motiven und Hintergrund. Wenn die Autoren den Leser dann tiefer in den Bann der Makrofotografie ziehen, passiert dies mit den typischen Motiven, die gerade Neulinge am ehesten im geistigen Auge sehen: Pflanzen und Pilze. In einem bildgewaltigen und informativen Rundgang durch Wälder, über Wiesen und ans Gewässer wird der Jahresfortgang durchlaufen. Sie finden hier typische Motive in allen Jahreszeiten, Wissenswertes über die Pflanzenwelt und technische Wegweiser für die perfekte Aufnahme der Flora. Der nächste Abschnitt widmet sich dem Schwerpunkt Insekten. Der Einstieg gelingt über eine kleine Biologiestunde rund um die Lebensräume und Flugzeiten der Motive – das erleichtert den Einstieg in dieses Genre sehr. Mit anschaulichen Tabellen und praktischen Übungsbeispielen von Schmetterlingen, Käfern und Libellen werden die Entdecker gefördert und motiviert.

Klassisch bis abstrakt

Wie es sich im Zoo, Aquarium oder dem Schmetterlingspark verhält, bekommt im Buch ein eigenes Kapitel. Und mit immer weiter gesteigertem Wissen nimmt das Buch den interessierten Leser tiefer mit in die abstrakte Welt der Makrofotografie. Die Methoden und Möglichkeiten im Heimstudio und das Finden der richtigen Motive wird dank vieler Aufbaubilder und anhand detailreicher Beispielbilder für jeden Leser zum Kinderspiel. Mit frischen Ideen werden zudem so sehr gut auf die Schwierigkeiten und Hindernisse hingewiesen. Zum Ende hin, wenn mit abstrakten Szenerien und ungewöhnlichen Orten auf das enorme Wissen zurückgegriffen wird, das dieses Buch bis hierhin bereitgestellt hat, gehen die Autoren noch auf Nischen des Genres ein, ohne ihren detailreichen Ansatz zu verlieren. So bekommen Sie als Leser noch Informationen zu HDR und Panoramen und sogar das Makrofilmen wird behandelt.

Fazit: Wahre Größe

Angesichts der Vielfalt der Objektive und der technischen Weiterentwicklung im Kamerasegment, ist Makrofotografie wie der ruhende Fels innerhalb des „Sturms im Wasserglas“ – und Makrofotografie kann die Struktur dieses kleinen Felsens auch wunderbar ablichten. Wer neu in dieses Genre eintaucht oder tiefer in die magische Welt der extremen Nahaufnahmen verschwinden möchte, findet mit diesem Buch einen Ratgeber für alle Lagen. Hier bekommen Sie kein „Bilderbuch“ mit Einstellungen am Bildrand, sondern ein Werk zweier Autoren, die die Makrofotografie lieben und ihr Wissen, ihre Ideen und ihre Erfahrungen sehr inspirierend und tiefgründig weitergeben. Ein gelungener Einblick in eine große kleine Welt voller Wunder und Motive.

Eckdaten zum Buch „Makrofotografie“

Autoren: Kyra und Christian Sänger 372 Seiten, 21 x 24 cm, Hardcover,

ISBN 978-3-8362-9687-8, Preis: 39,90 Euro / 39,90 Euro (Buch / E-Book),

Rheinwerk Verlag, www.rheinwerk-verlag.de