Am 21. und 22. März 2025 findet in Ludwigsburg erstmals der L-Mount Day bei FOTOPROFI Ludwigsburg statt. Die Veranstaltung bringt alle L-Mount-Objektive von Leica, Lumix und Sigma an einem Ort zusammen und bietet Fotografiebegeisterten die Möglichkeit, diese zu testen und zu vergleichen.

Das Event beginnt am 21. März mit einem exklusiven Pre-Opening bei FOTOPROFI Ludwigsburg, bei dem eine L-Mount Wand mit rund 80 Objektiven enthüllt wird. Am 22. März erwartet Besucher ein ganztägiges Programm mit Workshops, Fotowalks und Live-Shootings. Fotografen wie Jean Noir und Martin Dürr geben Einblicke in ihre Arbeit und die Bedeutung des L-Mount-Standards.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: FOTOPROFI Ludwigsburg​.

Pressemitteilung FOTOPROFI: