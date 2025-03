Think Tank Cards & Power ist eine praktische Zubehörtasche. Das faltbare Etui bietet viel Platz für Speicherkarten und Kameraakkus. Wir haben sie uns genauer angesehen.

In dieser praktischen Falttasche, die in den Farben Black Slate oder Chilli Pepper Red erhältlich ist, können Speicherkarten und Kameraakkus sicher und griffbereit aufbewahrt werden. Hergestellt aus strapazierfähigem Nylon mit wasserabweisender Beschichtung ist die Zubehörtasche funktionell und robust. Mit einer Größe von 13,5 x8x2,5 Zentimetern im gefalteten Zustand bietet die Tasche laut Hersteller Platz für zwei CFexpress Typ B-Speicherkarten oder vier SD-Karten und zwei Standardakkus für DSLR- oder spiegellose Systemkameras. Im Praxistest passten aber auch acht bis zehn SD-Karten in die beiden mit Reißverschluss verschließbaren Fächer. Man sollte es aber nicht übertreiben, wenn man zusätzlich noch zwei Akkus unterbringen möchte.

Think Tank Cards & Power – Organisationskünstler

Da es zwei Kartenfächer gibt, kann man zum Beispiel das linke für leere und das rechte für volle Karten verwenden. Bei den Akkus hat es sich im Praxistest bewährt, mit zwei voll geladenen Akkus in beiden Akkufächern zu beginnen und diese dann beim Fotografieren von links nach rechts zu tauschen. So behält man die Übersicht. Der Reißverschluss an den Kartenfächern hält den Inhalt sicher fest, während die Akkus durch den Klettverschluss der Falttasche an Ort und Stelle gehalten werden. Als praktische Ergänzungen gibt es ein kurzes Schlüsselband mit Clip und ein transparentes Etui, in das eine Visitenkarte passt. Das perfekte Zubehör für Fotografen, die alles griffbereit haben möchten. Weitere Informationen und weitere Farben auf thinktankphoto.de.