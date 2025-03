Die Urban Photo Awards 2024 feiern ihre 15. Ausgabe mit einer inspirierenden Mischung aus Kreativität und Perspektiven. Der Gewinner des Jahres 2024 ist Sanchayan Chowdhury mit seinem Werk „Eid Journey“, aber nicht nur dieses Bild, auch die anderen Gewinner sind nicht zu unterschätzen. Wirf mit uns einen Blick auf die Gewinnerfotos.

Die 15. Ausgabe des Preises wurde mit einer anregenden Mischung aus Kreativität und Sichtweisen gefeiert. Der Wettbewerb, bekannt für seine Betonung von Urbanität und fotografischem Geschichtenerzählen, hat erneut Fotograf:innen aus der ganzen Welt zusammengebracht. Die Siegerbilder heben die Vielfalt und Schönheit des städtischen Lebens hervor und zeigen, wie Kunst unsere Wahrnehmung des urbanen Raums erweitern kann. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden im Rahmen des internationalen Trieste Photo Days Festivals bekanntgegeben. Sanchayan Chowdhury aus Bangladesh ist mit der Aufnahme „Eid Journey“ als Fotograf des Jahres ausgezeichnet worden. Er überzeugte die Jury mit seinem Werk, das Menschen zeigt, die sich am 9. August 2019 in den Zug drängen, um zum Eid-ul-Adha-Fest, einem der größten religiösen Feste der Muslime in Chittagong, Bangladesch, zu gelangen.

Weitere Fotogalerien mit den Honorable Mentions und Remarkable Rewards sowie den Gewinnerinnen und Gewinnern der anderen Kategorien wie Projects & Portfolios oder dem Urban Book Award findest du hier auf der Homepage der Urban Photo Awards.

Weitere Urban Photo Awards 2024 Siegerbilder