Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS im Praxistest

Zusätzliche Unterstützung bietet die Schärfebereichsbegrenzung, mit der sich der Autofokus auf bestimmte Entfernungen beschränken lässt – zum Beispiel von zehn Metern bis zur Naheinstellgrenze oder von acht Metern bis unendlich. Dadurch wird die Fokussierzeit verkürzt. Die Naheinstellgrenze liegt bei kürzester Brennweite (400 mm) bei 1,7 Metern und bei längster Brennweite (800 mm) bei 3,5 Metern. Zusätzlich verfügt das Objektiv über einen „Full Time DMF“-Schalter, mit dem jederzeit manuell in den Autofokus eingegriffen werden kann – eine hilfreiche Funktion, wenn Hindernisse wie Äste den Autofokus irritieren.

Handhabung, Stabilisierung und Ergonomie

Mit einem Gewicht von 2.475 Gramm inklusive Stativschelle gehört das Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS nicht zu den leichtesten Telezooms. Dennoch wurden alle hier gezeigten Tier-Aufnahmen vom Praxistest aus der Hand gemacht. Während der rund dreistündigen Fototour im Lindenthaler Tierpark und im Kölner Stadtwald war das kein Problem. Das Objektiv ließ sich gut an der montierten Stativschelle halten. Alternativ kann das Objektiv mit der Kamera auch an einem Gurt getragen werden, der an der Stativschelle befestigt wird. Bei längeren Einsätzen empfiehlt sich jedoch die Verwendung eines Einbein- oder Dreibeinstativs, um die Belastung zu reduzieren.

Die optische Bildstabilisierung (OSS) hat sich besonders bei Aufnahmen aus der Hand mit 800 mm als hilfreich erwiesen. Sony macht zwar keine konkreten Angaben zur Kompensationsleistung, aber im Praxistest waren bei 750 mm noch scharfe Bilder mit einer Belichtungszeit von 1/160 Sekunde möglich. Das Objektiv bietet drei Stabilisierungsmodi: In Modus 1 ist die Stabilisierung bereits bei halb gedrücktem Auslöser im Sucher und auf dem Display sichtbar. Dieser Modus wurde auch im Praxistest verwendet, da er das Anvisieren von Motiven im vollen Telebereich erleichtert. Modus 2 ist speziell für horizontale Schwenks optimiert, wie sie in der Sportfotografie oder bei Vögeln im Flug zum Einsatz kommen. Im Modus 3 wird die Stabilisierung erst beim Auslösen aktiv. In diesem Fall ist der Stabilisierungseffekt weder im Sucher noch im Display sichtbar.

Für zusätzlichen Bedienkomfort sorgen drei um das Objektiv verteilte Fokushaltetasten, die sowohl im Hoch- als auch im Querformat gut erreichbar sind. Sie können über das Kameramenü individuell mit häufig genutzten Funktionen belegt werden, zum Beispiel für den schnellen Wechsel zwischen den Objekterkennungsmodi. Obwohl es sich um drei Fokushaltetasten handelt, kann immer nur eine Funktion ausgewählt werden, die dann für alle drei Tasten gilt.