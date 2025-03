Mit Hilfe des Wandrd Zipper Puller am Reißverschluss des Fotorucksacks wird das Auffinden der Ausrüstung erleichtert. Die farbigen Zugbänder dienen zur Kennzeichnung der Reißverschlüsse, egal ob im oder am Rucksack.

Reißverschlusszieher (Zipper Puller) sind eigentlich nichts, worüber man sich viele Gedanken macht, aber der richtige Reißverschluss kann dabei helfen, den Fotorucksack oder die Fototasche optimal zu organisieren. Wandrd stellt seine Zipper Puller in neun verschiedenen Farben her, darunter auffällige Optionen wie Arches Red, Sedona Orange und Cloudbreak White. Sie sind als Ergänzung oder Kontrast zu den Taschen und Rucksäcken des Unternehmens gedacht, können aber auch an anderen Taschen verwendet werden. Das Set ist für 19 Euro erhältlich und besteht aus sechs geraden und sechs u-förmigen Zugbändern. Die „U-Puller“ eignen sich besonders für große Reißverschlüsse, die man schnell öffnen möchte, da sie so geformt sind, dass man mit dem Finger hineingreifen kann, um einen guten Halt zu haben.

Wandrd Zipper Puller – für eine bessere Übersicht

Für diejenigen, die sich noch mehr Sicherheit wünschen, gibt es die „Worryless Locking Zipper Pullers“. Sie ähneln den U-Pullern, werden aber paarweise verwendet. Mit einem einfachen Bajonettsystem werden sie zusammengesteckt, was einem Dieb das Öffnen der Tasche und den Zugriff auf den Inhalt erschwert. Die Zipper Puller sind besonders nützlich, wenn man verschiedene Farben einsetzt, um die diversen Reißverschlüsse einer Tasche farblich zu kennzeichnen. Rot könnte etwa den Zugang zum Hauptfach signalisieren, während Gelb für das Laptop-Fach steht. Derzeit verkauft Wandrd die seine Reißverschlüsse nur in einfarbigen Packungen.

Mehr Informationen gibt es beim Hersteller: https://eu.wandrd.com/de