Autofokus-Erkennung der Z9

Mit dem Bildprozessor Expeed 7, der bereits in Profimodellen wie der Nikon Z9 und Z8 sowie den Vollformatkameras der Mittelklasse Zf und Z6III zum Einsatz kommt, erfährt die Nikon Z50II eine deutliche Aufwertung gegenüber ihrer Vorgängerin. Der Prozessor der neuesten Generation erhöht die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung und unterstützt das Autofokussystem, das mit KI-Deep-Learning-Technologie trainiert wurde. Das Ergebnis ist eine Motiverkennung auf dem Niveau einer professionellen Nikon Z9. Konnte die ältere Z50 (hier geht’s zum Test) nur Menschen, Hunde und Katzen erkennen, erkennt die Motiverkennung der Z50II nun auch Vögel, Autos, Flugzeuge, Fahrräder, Motorräder und Züge. Hinzu kommt eine intelligente Motiverkennungsautomatik, dank der man nicht mehr selbst entscheiden muss, ob zum Beispiel Menschen, Vögel oder Autos erkannt werden sollen – im neuen „Auto“-Modus passt die Kamera die Erkennung automa­­tisch an die im Motiv erkannten Objekte an. Das funktionierte im Praxistest sehr gut.

Darüber hinaus bietet die Nikon Z50II eine schnellere Serienbildgeschwindigkeit. Mit elektronischem Verschluss schafft die Z50II im CHIP Testlabor jetzt bis zu 15 JPEG- oder neun RAW-Bildern pro Sekunde bei voller Sensor-Auflösung und kontinuierlicher Schärfenachführung (AF-C). Im Vergleich dazu kam die ältere Z50 mit gleicher Auflösung im Labor nur auf maximal elf JPEGs, aber ebenfalls neun RAWs pro Sekunde bei kontinuierlicher Schärfenachführung – in dem Fall mit mechanischem Verschluss. Hervorzuheben ist, dass die Z50II im Serienbildmodus auch längere Bildfolgen durchhält. So gelangen im Testlabor mit der Nikon Z50II zum Beispiel bis zu 74 RAWs in Folge, während die Z50 bereits nach 35 RAWs nacheinander zum Speichern unterbrechen musste.

Der schnelle Prozessor ermöglicht noch eine weitere nützliche Neuerung. Als erste APS-C-Kamera des Z-Systems verfügt die Nikon Z50II über eine Pre-Release-Capture-Funktion. Damit können bei halb gedrücktem Auslöser kontinuierlich 30 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung in den Pufferspeicher geschrieben werden – in diesem Fall allerdings nur im JPEG- oder HEIF-Format. RAW wird im Pre-Release-Capture-Modus nicht unterstützt. Wird der Auslöser ganz durchgedrückt, können die zuvor zwischengespeicherten Bilder der letzten 0,3, 0,5 oder 1,0 Sekunden zusätzlich auf die Speicherkarte geschrieben werden. So verpasst man keinen wichtigen Moment.

Keine Bildstabilisierung am Sensor

Wie schon bei der Z50 verzichtet Nikon auch bei der Z50II auf eine sensorbasierte Bildstabilisierung in der Kamera (IBIS). Dadurch kann die Kamera zu einem für Fotoenthusiasten attraktiven Preis von rund 1.000 Euro (zum Zeitpunkt des Tests) angeboten werden. Wer hauptsächlich mit Nikons eigenen DX-(APS-C)-Objektiven fotografiert, wird sich vermutlich nicht allzu sehr daran stören, da die meisten Zooms wie das Telezoom NIKKOR Z DX 50-250 mm 1:4,5-6,3 VR oder das Allroundzoom NIKKOR Z DX 18-140 mm 1:3,5-6,3 VR jeweils über einen eigenen optischen Bildstabilisator (VR) verfügen. Insofern muss man hier nicht ganz auf die Bildstabilisierung verzichten. Wer die Nikon Z50II aber beispielsweise mit dem Sigma 56mm F1,4 DC DN | Contemporary kombinieren möchte, dessen Bildwinkel durch den Cropfaktor umgerechnet dem eines leichten Teleobjektivs mit 84 mm im Kleinbildformat entspricht, sollte mangels optischer und sensorbasierter Bildstabilisierung etwas genauer auf die Belichtungszeit achten, um das Risiko von Verwacklungen zu vermeiden.