Xiaomi und Leica Camera AG präsentieren Xiaomi 15 Serie: Neue Leica Summilux Objektive sorgen für mehr Tiefe und Ausdruck

www.leica-camera.com

Wetzlar / Barcelona, 02. März 2025. Die Leica Camera AG und Xiaomi führen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und stellen die neue Xiaomi 15 Serie vor. Beide Modelle, das Xiaomi 15 Ultra und das Xiaomi 15, bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten und eröffnen Fotograf*innen neue kreative Perspektiven. Die Kameras verfügen über ein optisches Design, das die Lichterfassung deutlich verbessert. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen ermöglichen sie hellere, schärfere und detailliertere Fotos bei allen Lichtverhältnissen.

Gemeinsame Vision: Smartphone-Fotografie auf einem neuen Niveau

Die seit 2022 bestehende Technologie-Partnerschaft zwischen der Leica Camera AG und Xiaomi verbindet optische Präzision mit technologischer Innovation und ermöglicht neue Ausdrucksformen in der mobilen Fotografie. „Leica steht für über 100 Jahre Exzellenz in Bildqualität und optischer Präzision. Unsere Partnerschaft mit Xiaomi kombiniert modernste Technologie mit Leica Bildästhetik – die Xiaomi 15 Serie ist der beste Beweis dafür. Das Geschäftsfeld „Mobile Imaging“ ist ein wesentlicher Treiber für das anhaltend profitable Wachstum der Leica Camera AG“, sagt Matthias Harsch, CEO der Leica Camera AG.

Xiaomi 15 Ultra: Vier Leica Objektive für maximale kreative Freiheit

Mit dem Xiaomi 15 Ultra (zur Herstellerseite) erhalten anspruchsvolle Fotograf*innen ein leistungsstarkes mobiles Kamerasystem, das in jeder Aufnahmesituation besondere Ergebnisse liefert. Die 1-Zoll-Hauptkamera verfügt über ein 23mm Leica Summilux Objektiv mit einer großen Blendenöffnung von f/1.63. So entsteht im Zusammenspiel mit dem 50MP Sony LYT-900 Sensor eine herausragende Klarheit, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Das Leica Quad-Kamera-System des Xiaomi 15 Ultra deckt mit vier hochwertigen Objektiven einen variablen Brennweitenbereich von 14mm bis 200mm ab:

50 MP Leica Ultra-Weitwinkel (14mm): Für Landschafts- und Architekturfotografie mit maximaler Bildschärfe.

50 MP Leica Hauptkamera (23mm, variable Brennweiten 23mm/28mm/35mm): Für alltägliche Perspektiven mit beeindruckender Tiefenschärfe.

50 MP Leica Floating Telefoto (70mm): Für Porträts und Makroaufnahmen mit einer Fokusdistanz von nur 10cm.

200 MP Leica Ultra-Telefoto (100mm/200mm in-sensor Zoom): Ermöglicht detailreiche Aufnahmen weit entfernter Motive mit hoher Bildqualität.

Dank des innovativen optischen Designs in Form einer asphärischen Hochtransmissionslinse und dualer Anti-Reflexions-Beschichtung bietet das Xiaomi 15 Ultra eine herausragende Lichterfassung. Das sorgt dafür, dass mehr Licht auf den Sensor trifft, was zu scharfen und lebendigen Bildern auch bei schwierigen Lichtverhältnissen führt. In Kombination mit der Leica Farbtechnologie und der authentischen Bildsprache der Marke Leica entstehen Fotografien, die durch natürliche Kontraste, präzise Details und lebendige Farben beeindrucken.

Xiaomi 15: Leica Bildwelt im kompakten Format

Mit dem Xiaomi 15 (zur Herstellerseite) erhalten Fotografie-Begeisterte ein leistungsstarkes und kompaktes Smartphone, das eine erstklassige Bildqualität bietet. Die Leica Dreifach-Kamera des Xiaomi 15 kombiniert Flexibilität mit optischer Exzellenz:

50 MP Leica Hauptkamera (23mm, variable Brennweiten 23mm/28mm/35mm): Ermöglicht hochauflösende Bilder mit exzellenter Lichtaufnahme durch das Leica Summilux Objektiv (f/1.62).

50 MP Leica Floating Telefoto (60mm): Für detailreiche Porträts und Makroaufnahmen aus 10cm Entfernung.

50 MP Leica Ultra-Weitwinkel (14mm): Für dynamische Perspektiven und kreative Bildkompositionen mit 50MP Auflösung.

Die von Leica entwickelte Softwareoptimierung sorgt dafür, dass Nutzer*innen zwischen dem klassischen „Leica Authentic Look“ mit warmen Farben und feinen Kontrasten sowie dem „Leica Vibrant Look“ mit intensiver Farbtiefe wählen können.