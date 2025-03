Der Digitalkameramarkt erlebt ein Comeback – angetrieben von Chinas Generation Z, die verstärkt auf hochwertige Kameras setzt. Eine Studie der Anglia Ruskin University zeigt zudem, dass Fotografie als Hobby die Lebenszufriedenheit steigern kann. Wer auf TikTok erfolgreich sein will, sollte die neuen Bestzeiten für Postings beachten. Zudem gibt es personelle Veränderungen bei CEWE: Thomas Mehls übernimmt ab Mai den Vorstandsvorsitz, während Sirka Hintze als neue Finanzvorständin antritt. Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik, fasst die Imaging Business News der KW10/25 zusammen.

Imaging Business News KW10/25

Rettet China`s Jugend den Digitalkamera-Markt?

Einem neuen Bericht von Nikkei Asia (zum Bericht, Englisch) zufolge erlebt der Digitalkamera-Markt, der noch vor kurzem eher lustlos vor sich hin dümpelte, dank der Generation Z endlich einen deutlichen Aufschwung. Wie kommt das?

Einem Bericht von Nikkei Asia zufolge hat sich der Markt für digitale Kameras vor allem dank der chinesischen Jugend positiv entwickelt. Dies ist auf die Unzufriedenheit der Generation mit Smartphone-Kameras und ihre Vorliebe für Bilder und Videos in besserer Qualität zurückzuführen, die man nur mit einer richtigen Kamera aufnehmen kann. Dieser Trend ist in China besonders ausgeprägt, wo die Auslieferungen von Digitalkameras im Jahr 2024 um 1,9 Millionen Stück (etwa 25 %) zugenommen haben.

Treiber für die steigende Nachfrage sind kompakte Größe, fortschrittliche Funktionen und die Kompatibilität mit einer breiten Palette von Objektiven. Außerdem spielen Soziale Medien eine entscheidende Rolle: Generation Z ist in China über Medien wie Xiaohongshu (RedNote) vernetzt, die auf hochwertige Fotos und Videos als Bedingung für deren Nutzung setzen. Aus diesem Grund ziehen es viele vor, eine richtige Kamera zu verwenden, um mit ihren Altersgenossen mithalten zu können. Ein weiterer treibender Faktor sind Funktionen wie fortschrittliche Autofokussysteme, Bildstabilisierung und hochauflösende Sensoren, die die Generation Z auf den Digitalkameramarkt locken.

Fotografie als Hobby macht glücklich

Wissenschaftler der Anglia Ruskin University in Cambridge haben in einer groß angelegten Studie den Zusammenhang zwischen kreativen Hobbys und Lebenszufriedenheit untersucht. Die Ergebnisse zeigen: Personen mit Freizeitaktivitäten wie Fotografie bewerteten ihre Lebenszufriedenheit und ihr Glücksgefühl im Schnitt 10 bis 16 Prozent höher als jene ohne diese Aktivitäten. Die Wissenschaftler schlagen vor, dass handwerkliche und künstlerische Hobbys auch auf andere positive Effekte wie gesteigertes Selbstbewusstsein oder bessere emotionale Regulierung untersucht werden sollten. Ihr Fazit: Regierungen könnten kreative Hobbys finanziell fördern, um noch mehr Menschen den Zugang zu ermöglichen – und so möglicherweise die allgemeine Lebensqualität verbessern.

Mehr hierzu unter www.frontiersin.org

Der optimale Zeitpunkt für dein Tiktok-Video

Es kommt aufs Timing an: Wer auf TikTok die optimale Reichweite erzielen will, sollte seine Posts zur richtigen Zeit veröffentlichen. Buffer, ein Social Media Tool, hat jetzt über eine Million TikTok-Beiträge analysiert und die besten Posting-Zeiten ermittelt. Ein perfekter Zeitpunkt während der Woche ist demnach Mittwoch um 17 Uhr, die absolute Top-Ausspiel-Zeit liegt allerdings sonntags um 20 Uhr. Für die restlichen Wochentage schlägt Buffer das Posting zwischen 16 und 19 Uhr vor. Überraschend: Videos erzielen im Vergleich zu Text-Posts nur 18 Prozent mehr Views.

Mehr hierzu im Beitrag von T3N.de.

Wechsel im Vorstand: Thomas Mehls folgt Yvonne Rostock

CEWE gibt bekannt, dass der Vertrag der Vorstandsvorsitzenden Yvonne Rostock turnusmäßig auslaufen wird. Frau Rostock wird ihr Amt zum 1. Mai 2025 an das Vorstandsmitglied Herrn Thomas Mehls übergeben. Zum gleichen Zeitpunkt wird das Vorstandsmitglied Herr Patrick Berkhouwer vom Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR Stiftung zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden benannt. Mit der Neustrukturierung des Vorstandes wird gleichzeitig das Gremium von sechs auf fünf Personen verkleinert. Weiterhin gab das Kuratorium bekannt, dass Frau Sirka Hintze zum 1. Juni 2025 den Vorstand verstärken wird – zunächst ohne Ressort, ab 15. August 2025 dann als Finanzvorständin, um – wie geplant und bereits angekündigt – den CFO Dr. Olaf Holzkämper abzulösen.

www.cewe.de und hier im News-Beitrag zum Vorstandswechsel auf PhotoScala.