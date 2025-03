Neu vom PHOTO+MEDIENFORUM KIEL: Fotoreisen

Die Faszination einer Landschaft oder einer Stadt in beeindruckenden Bildern festzuhalten: das ist das Herzstück der Reisefotografie. Immer mehr Menschen möchten lernen, wie sie sich mit ihren Aufnahmen von austauschbaren Motiven abheben und ein Reiseziel möglichst authentisch abbilden können.

Genau hier setzt ein neues Angebot des PHOTO+MEDIENFORUM KIEL an: Unsere Fotoreisen ermöglichen es den Teilnehmenden, gezielt und unter professioneller Anleitung ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in den verschiedenen Bereichen der Reisefotografie zu erweitern und ihr fotografisches Niveau zu verbessern.

Blick auf das Programm 2025

Das Programm für 2025 umfasst Reiseziele in Deutschland und Europa. Während der Fokus im Harz und auf Rügen auf der Landschaftsfotografie liegt, geht es in Paris, Wien und Valencia darum, die Vielfalt und Einzigartigkeit urbaner Motive durch das Auge der Kamera zu entdecken. Ein besonderes Highlight ist ein Segeltörn auf der Ostsee, bei dem der Wind die Route bestimmt – an Bord und an Land warten unzählige spannende Fotomotive.

Ein zusätzlicher Vorteil: Die Reisen sind in mehreren Bundesländern als Bildungsurlaub zertifiziert. Das bedeutet, dass Teilnehmende unter bestimmten Voraussetzungen keinen Urlaub nehmen müssen, sondern für die Reise von ihrem Arbeitgeber freigestellt werden können.

„Unsere Fotoreisen verbinden Weiterbildung mit Abenteuer. Wir garantieren unvergessliche Momente und eine professionelle Betreuung durch unsere qualifizierten Dozentinnen und Dozenten. Unser Angebot zielt auf das Bedürfnis, die Fotografie wieder intensiver zu erleben – und wo gelingt dies besser als im Rahmen einer außergewöhnlichen Reise!“ erklärt Olaf Kreuter, Geschäftsführer des PHOTO + MEDEINFORUM KIEL.

Fotoreisen des Photo+Medienforum Kiel für 2025

Alle Reisen für 2025 sind bereits auf der Seite des Forums buchbar. Zusätzlich werden dort nach und nach Reisen für 2026 vorgestellt:

www.photomedienforum.de/fotoreisen