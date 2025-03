HARMAN PHOTO stellt den HARMAN RED 125 Redscale-Film vor

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für HARMAN PHOTO in Deutschland und Österreich, kündigt den HARMAN RED an, einem brandneuen, DX-kodierten ISO 125, 35mm Redscale Film. HARMAN technology Ltd ist einer der weltweit führenden Hersteller von analogen Fotofilmen, Dunkelkammerpapieren und Fotochemikalien.

„Redscale ist der Effekt, den man erhält, wenn man durch die Rückseite eines Farbfilms fotografiert“, erklärt Giles Branthwaite, Sales & Marketing Director. „Auf diese Weise belichten Sie Ihr Bild zuerst durch den Filmträger und die rotempfindliche Schicht, was zu erstaunlichen Ergebnissen führt, die hauptsächlich aus Rot-, Orange- und Gelbtönen bestehen. Die hohe Rot-Empfindlichkeit und das Fehlen einer Lichthofschutzschicht machen unsere Phoenix-Emulsion zum perfekten Kandidaten für die Umwandlung in einen Rotlichtfilm.“

Nach der Einführung der HARMAN Phoenix 200 in den Formaten 35mm und 120 ist die HARMAN RED 125 Teil der langfristigen Farbstrategie des Unternehmens. Nach der jüngsten Ankündigung erheblicher Kapitalinvestitionen sowohl in den Betrieb als auch in Forschung und Entwicklung wird der Umsatz mit diesem Film weiterhin in die Entwicklung zukünftiger Farbfilme investiert.

HARMAN RED ist ein mittel schneller ISO-125-Film, der in DX-codierten 36exp-Kassetten verarbeitet wird und eine Standard-C41-Entwicklung verwendet. Mit Rot-, Orange-, Gelb- und Grüntönen lassen sich alltägliche Szenen in dystopische Meisterwerke verwandeln, ohne dass der hohe Kontrast, die Lebendigkeit und die Körnung verloren gehen.

HARMAN lädt Fotografen ein, ihre Reise unter @harmanphoto zu verfolgen und Bilder, die mit HARMAN RED aufgenommen wurden, unter dem Tag #harmanred #harmanphoto zu teilen. Die Verpackung enthält auch einen QR-Code, mit dem die Filmgemeinde ihr Feedback zum Produkt und zu den künftigen Wünschen des Unternehmens abgeben kann.

Preis und Verfügbarkeit

Die HARMAN RED 125 ist ab sofort in ausgewählten Harman Photo-Filialen in Deutschland und Österreich erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 14,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Weitere Informationen finden Sie auf harmanphoto.co.uk oder folgen Sie HARMAN Photo auf Instagram, Facebook und X mit @harmanphoto.