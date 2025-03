Es muss nicht immer das Offensichtliche sein, was Architekturfotografie so interessant macht. Bernd Sannwald reduziert in seinen Bildern das Chaos menschlicher Bauwerke auf die Essenz von Formen, Farben und Materialien. Sannwalds Ausstellung Unentdeckte Wirklichkeit ist noch bis zum 15.03.2025 in der Taunus Foto Galerie zu sehen.

Bernd Sannwald widmet sich der Architektur, ohne ein klassischer Architektur-Fotograf zu sein. Sein Blick richtet sich auf das Nicht- Offensichtliche – Spuren, Strukturen und Farben. Mit seinem fotografischen Blick enthüllt er das, was sonst vielleicht dauerhaft im Verborgenen geblieben wäre. Ohne an den Objekten selbst etwas zu verändern, hält Sannwald sie emotionslos und neutral fest. Dabei reduziert er das Chaos menschlicher Bauwerke auf eine Essenz aus Formen, Farben und Materialien, wodurch die reine Ästhetik in den Vordergrund rückt und die Funktionalität in den Hintergrund tritt.

Unentdeckte Wirklichkeit in der Taunus Foto Galerie

Sannwald lädt uns in seiner Ausstellung Unentdeckte Wirklichkeit ein, unsere Wahrnehmung zu hinterfragen. Er entdeckt das Ungewöhnliche im Banalen, die Schönheit im Alltäglichen, und bringt das Verborgene ans Licht. Noch bis zum 15. März 2025 von Dienstag bis Samstag von 10-19 Uhr kannst du in der Taunus Foto Galerie in Bad Homburg auf eine visuelle Reise gehen – Sannwalds Bilder inspirieren dazu, die Welt mit neuen Augen zu betrachten.