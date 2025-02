Der Shimoda Urban Explore Rucksack mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern ist ein gut durchdachter Fotorucksack mit vielen nützlichen Features auf kleinstem Raum. Wir haben ihn getestet.

Die neuen Rucksäcke der Shimoda-Urban-Explore-Kollektion sind mit einem Fassungsvermögen von 20, 25 oder 30 Litern erhältlich und richten sich an Fotografen und Vlogger, die sich einen stilvollen Begleiter für den Alltag wünschen. Alle drei Größen gibt es sowohl in Anthrazit als auch in einer beigefarbenen Boa-Variante. Wir haben uns den Urban Explore mit 20 Litern im Praxistest genauer angesehen.

Shimoda Urban Explore Rucksack 20L: Viel Platz auf kleinem Raum

Schon beim Auspacken macht der Shimoda Urban Explore einen hochwertigen Eindruck. Das Außenmaterial aus 100 Prozent recyceltem Polyester wirkt strapazierfähig, und die Reißverschlüsse sind abgedeckt, um die wertvolle Kameraausrüstung bei Regen zu schützen. Wir haben den Rucksack am Waschbecken mit Wasser übergossen und hatten nicht das Gefühl, dass Feuchtigkeit ins Innere eindringt. Bei starkem Regen kann man zusätzlich das in einem Fach mitgelieferte Regencape über die Tasche stülpen. Darüber hinaus wirkt der gesamte Rucksack sehr stabil, da sowohl der Urban Explore selbst als auch das herausnehmbare Fotofach jeweils mit einem Aluminiumrahmen versehen sind.

Im Praxistest bot die kleinste 20-Liter-Variante gerade noch Platz für eine Canon EOS R6 Mark II mit einem per Adapter angesetzten EF 85 mm f/1,4L IS USM, dazu ein EF 35 mm f/1,4L II USM, ein EF 100 mm f/2,8L IS USM sowie ein Ladegerät samt Kabel. Allerdings sitzt alles sehr eng. Für diese Ausrüstung wäre die 25-Liter-Version fast besser geeignet. Der Urban Explore mit 20 Litern passt besser zu kleineren DSLMs. Beladen wird der Rucksack von der Rückseite. Will man unterwegs schnell an die Kamera kommen, gibt es zusätzlich einen seitlichen Zugang. Das im Urban Explore 20L enthaltene Fach für 14-Zoll-Notebooks wirkt auf den ersten Blick recht eng, bietet aber tatsächlich Platz für ein 14-Zoll-MacBook Pro. Obwohl der 20L-Rucksack recht klein ist, gibt es viele nützliche Fächer. Dazu gehören seitliche Fächer für eine Wasserflasche und ein Stativ, ein verstecktes Fach für den Reisepass und kleine Zubehörfächer. Der Schultergurt bietet eine Befestigungsmöglichkeit für den Capture Clip on Peak Design, mit dem die Kamera direkt am Gurt befestigt werden kann.