Radiant Photo 2 kommt mit einem großen Update der KI-basierten Bearbeitungssoftware, die mit verbesserten Grundfunktionen und neuen optionalen Porträt-Workflows aufwartet. Wirf mit uns einen Blick auf den neuen Porträt-Workflow.

Radiant Imaging Labs hat mit Radiant Photo 2 ein großes Update der KI-basierten Bearbeitungssoftware vorgestellt. Neben vielen neuen Funktionen und Bearbeitungsmöglichkeiten wollen wir uns in diesem Workshop vor allem die neuen Arbeitsabläufe für Porträts genauer ansehen. Wie in der ersten Version der Software werden Bilder beim Öffnen in Radiant Photo 2 automatisch von der KI Pixel für Pixel analysiert. Anschließend schlägt die KI ein zum Bild passendes Preset für die Bearbeitung vor.

Radiant Photo 2 Porträt-Presets für „Menschen“

Im Fall unseres Beispielbilds erkennt Radiant Photo 2 korrekt eine Person und schlägt verschiedene Presets für „Menschen“ vor. Solche Presets gab es zwar auch schon in der Vorgängerversion, doch da die Entwickler in Radiant Photo 2 auf neue Funktionen wie „Face Light“ zurückgreifen können, mit der sich Gesichter aufhellen lassen, konnten die Presets weiter verfeinert und die Ergebnisse optimiert werden. Außerdem ist die Benennung der Presets nun mit beispielsweise „Pro“, „Subtle“ (= dezent), „Strong“ (= stark) und „Soft“ (= weich) etwas verständlicher. Ganz neu ist die Möglichkeit, Radiant Photo2mit einem optionalen „Porträt-Workflow“ (89 Euro) zu erweitern, der speziell auf Personen zugeschnitten ist. Darin enthalten sind eine 10-Punkt-Hauttonerkennung, eine intelligente Farbstich-Korrektur und spezielle Szenen für Studio-, Umgebungs-, Gruppen- und Outdoor-Porträts.

Radiant Photo 2 auf deutsch, für Win & Mac gibt es für 169 Euro hier: https://radiantimaginglabs.com/de/