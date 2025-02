Die CEWE Stiftung & Co. KGaA stellt ihre Führungsspitze neu auf: Yvonne Rostock wird zum 1. Mai 2025 den Vorstandsvorsitz der Neumüller CEWE COLOR Stiftung an Thomas Mehls übergeben. Gleichzeitig wird Patrick Berkhouwer stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Zudem verstärkt Sirka Hintze ab dem 1. Juni 2025 das Vorstandsteam und übernimmt im August die Rolle der Finanzvorständin.

Strategische Neuausrichtung des Vorstands

Mit dem Wechsel an der Spitze wird das Führungsgremium von sechs auf fünf Mitglieder verkleinert. Yvonne Rostock, die das Unternehmen in einer Phase der personellen und strategischen Transformation geführt hat, zieht eine positive Bilanz ihrer Amtszeit:

„Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen und stolz auf das, was wir als Team geleistet haben. Wir haben die Internationalisierung der Gruppe vorangetrieben, neue Geschäftsfelder entwickelt und in der CEWE Group gemeinschaftlich ein kulturelles Leitbild entwickelt. Gleichzeitig haben wir die Transformation des Unternehmens in das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz erfolgreich fortgeführt. Diese Arbeit wird in den nächsten Jahren Früchte tragen. Ich persönlich habe die gemeinsam definierten Ziele erreicht und übergebe das Unternehmen in gute Hände – auch wenn mir die Menschen bei CEWE sehr fehlen werden.“

Das Kuratorium würdigt Rostocks Leistung entsprechend. „Im Namen des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung bedanke ich mich bei Yvonne Rostock herzlich für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit,“ so Helmut Hartig, Vorsitzender des Kuratoriums. „Sie hat das Amt der Vorstandsvorsitzenden in Zeiten besonderer personeller Veränderung übernommen, das Unternehmen strategisch und wirtschaftlich überaus positiv weiterentwickelt und mit ihrer Erfahrung und Passion neue Perspektiven eröffnet. Zwei Höchstwerte in Umsatz und Ergebnis sprechen für sich.“

Thomas Mehls übernimmt den Vorstandsvorsitz

Der 54-jährige Thomas Mehls gehört dem Vorstand von CEWE seit 2014 an und verantwortet die Bereiche Marketing, Neue Geschäftsfelder und Nachhaltigkeit. Sein Einfluss auf die Entwicklung des Unternehmens zu einem europäischen Marktführer im Fotofinishing sei maßgeblich gewesen, betont Hartig:

„Thomas Mehls ist seit fast 12 Jahren sehr erfolgreich für CEWE tätig und hat in dieser Zeit die Entwicklung zum Mehrmarkenunternehmen und europäischem Marktführer im Fotofinishing geprägt. Er verfügt über eine umfassende Fach- und Führungsexpertise und wird das sehr erfahrene Vorstandsteam gemeinsam mit dem ebenfalls langjährigen Vorstand Patrick Berkhouwer hervorragend leiten.“

Parallel dazu wird Patrick Berkhouwer, derzeit bereits Vorstandsmitglied, zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Sirka Hintze wird neue Finanzvorständin

Zum 1. Juni 2025 tritt Sirka Hintze, 48, in den Vorstand von CEWE ein und übernimmt am 15. August das Finanzressort von Dr. Olaf Holzkämper. Mit ihrer internationalen Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Risk & Compliance sowie IT bringt sie wertvolle Expertise mit.

„Sirka Hintze verfügt über eine internationale Finanzexpertise und eine breite Sichtweise auf die Wertschöpfung,“ so Hartig. „Wir freuen uns sehr, dass wir sie für die CEWE Group gewinnen konnten.“

Hintze war in verschiedenen Finanzdisziplinen bei Unternehmen in Deutschland, den USA und den Niederlanden tätig.

Mit dieser Neuaufstellung setzt CEWE auf Kontinuität in der Führung, während gleichzeitig neue Impulse für zukünftige Entwicklungen geschaffen werden.

