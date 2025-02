Sony stellt FE 400-800mm F6.3-8 G OSS vor

Mit dem FE 400-800mm F6.3-8 G OSS präsentiert Sony sein erstes G-Objektiv mit einer maximalen Kleinbild-Brennweite von 800 mm. Das Super-Telezoom richtet sich an Sport-, Natur- und Tierfotografen und lässt sich mit den 1,4-fach und 2-fach Telekonvertern SEL14TC und SEL20TC von Sony kombinieren.

Das Telezoom wiegt inklusive Stativschelle 2.450 Gramm, verfügt über einen optischen Bildstabilisator und bietet eine üppige Ausstattung von der Fokusbereichsbegrenzung über einen DMF-Schalter zum manuellen Eingriff in den Autofokus bis hin zu drei Fokushaltetasten. Die Lichtstärke ist mit F6,3 bis F8 nur durchschnittlich, so dass man voraussichtlich schon bei bewölktem Himmel eine höhere ISO-Empfindlichkeit mit ISO 1.600 oder ISO 3.200 benötigen wird, wenn man bewegte Motive im vollen Telebereich mit mindestens 1/1.000 Sekunde fotografieren möchte. Wer bereit ist, diese Kompromiss einzugehen, bekommt das Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS ab März 2025 zu einem in dieser Zoom-Klasse fairen Preis von 2.999 Euro (UVP). Ein ausführlicher Praxistest folgt in Kürze.

Pressemitteilung von Sony: