Sony präsentiert das ausdrucksstarke Ultra-Weitwinkel-Prime-Objektiv FE 16mm F1.8 G

Das herausragende E-Mount 16-mm-Vollformatobjektiv bietet eine hohe Auflösung, ein wunderschönes Bokeh und beeindruckende Nahaufnahmen – ideal sowohl für Fotograf*innen als auch Videograf*innen.

Sony kündigt heute das FE 16mm F1.8 G (SEL16F18G) an, ein hochwertiges G-Objektiv, das die Ausdrucksstärke eines hochauflösenden Ultra-Weitwinkels mit einem kompakten, leichten Design für müheloses Tragen vereint. Damit können die Benutzer*innen ihrer Kreativität bei Foto- und Videoaufnahmen in den verschiedensten Situationen Ausdruck verleihen. In Kombination mit den neuesten Kameras der Sony Alpha Serie ist dieses Objektiv ideal geeignet, um Landschaften, Gebäude, den Sternenhimmel und vieles mehr einzufangen. Auch bei Nahaufnahmen macht sich das neue Modell ausgezeichnet und punktet überdies mit einem präzisen und leisen Autofokus (AF).

Exzellente Auflösung bei extrem weitem 16-mm-Sichtwinkel

Das FE 16mm F1.8 G ist ein perfektes Objektiv für spektakuläre, dynamische Weitwinkelaufnahmen. Sein optisches Design umfasst zwei AA-Elemente (Advanced Aspherical), die zu einer beeindruckenden Auflösung bei allen Blendenöffnungen beitragen. Ein Super-ED-Glaselement (Extra-low Dispersion) und drei ED-Elemente korrigieren Farbabweichungen im gesamten Bild, während die optimierte Beschichtung Streulicht und Geistereffekte minimiert.

Beeindruckendes G-Objektiv-Bokeh und hervorragende Leistung im Nahbereich

Mit seiner zirkularen Blende mit 11 Lamellen und einer maximalen Blendenöffnung von F1,8 ermöglicht das neue G-Objektiv atemberaubende Bokeh-Effekte. Der minimale Autofokusabstand von 0,15 Metern mit maximaler 0,25-facher Vergrößerung (MF: 0,13 Meter, 0,30-fach) lässt ausgezeichnete Nahaufnahmen gelingen. All dies trägt dazu bei, einzigartige ultraweite Perspektiven mit tiefem, exquisitem Bokeh zu realisieren.

Ultra-Weitwinkel mit großer Blende in einem kompakten Objektiv

Dank der Verwendung asphärischer Elemente, einschließlich hochpräziser AA-Elemente von Sony, konnte ein Ultra-Weitwinkelobjektiv für Vollformat entwickelt werden, das kompakte 73,8 x 75 mm misst und nur 304 Gramm auf die Waage bringt. Das FE 16mm F1.8 G ist klein, leicht und mobil, bietet aber gleichzeitig eine spektakuläre Bildqualität für ein breites Spektrum von Motiven wie Landschaften, Gebäuden, Sternenhimmel und vielem mehr.

Schneller, präziser Autofokus für herausragende Aufnahmen

Zwei XD-Linearmotoren (Extreme Dynamic) sorgen für einen schnellen, präzisen Autofokus mit Tracking. Ein speziell für die XD-Linearmotoren entwickelter Steuerungsalgorithmus verbessert das Ansprechverhalten, um Verzögerungen und Vibrationen, die bei der Ansteuerung großer Fokusgruppen leicht auftreten können, zu minimieren und dadurch einen außergewöhnlich leisen und vibrationsarmen Vorgang zu gewährleisen. All dies bewirkt, dass die Benutzer*innen mit dem FE 16mm F1.8 G wichtige Momente auch dann zuverlässig einfangen können, wenn sich das Motiv schnell bewegt.

Exzellente, stabile Leistung bei Videoaufnahmen

Die fortschrittliche Objektivtechnologie des FE 16mm F1.8 G reduziert das Focus Breathing und gewährleistet dadurch reibungslose Videoaufnahmen. Auch die Focus Breathing-Kompensierung1 kompatibler Alpha-Kameras wird unterstützt, ebenso wie die kamerainterne Bildstabilisierung mit Active Modus2. Letztere erleichtert es, selbst im Gehen flüssige, stabile Weitwinkel-Videos aufzunehmen. Darüber hinaus ist das neue Objektiv mit einem standardmäßigen 67-mm-Frontfilter kompatibel und lässt sich leicht auf einem Gimbal ausbalancieren.

Umfassende Steuerungsmöglichkeiten und höchste Zuverlässigkeit

Das Objektiv verfügt über einen Fokusring, eine Fokushaltetaste, einen Fokuseinstellschalter, einen Blendenring und einen Schalter für die Blendenverriegelung. Der Fokushaltetaste können auch andere Funktionen zugewiesen werden. Mit dem Blendenring lässt sich die Blendenöffnung komfortabel steuern, während ein Ein/Aus-Klickschalter für die Blendenstufen die Vielseitigkeit erhöht. Der Fokuseinstellschalter ermöglicht den sofortigen Wechsel zwischen Autofokus und manuellem Modus. Das staub- und feuchtigkeitsbeständige Design3 und die Fluorbeschichtung an der Vorderseite des Objektivs sorgen für maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Sony FE 16mm F1.8 G: 999,00 Euro

Verfügbarkeit: ab April 2025