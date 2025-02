Panasonic stellt die Lumix S1RII vor, eine spiegellose Vollformatkamera für professionelle Fotografen und Videofilmer. Die Kamera verfügt über einen neu entwickelten 44,3 Megapixel BSI CMOS-Sensor und einen leistungsstarken L2-Prozessor, die zusammen eine hohe Detailgenauigkeit und einen großen Dynamikumfang von bis zu 14 Blendenstufen ermöglichen. Der native ISO-Bereich reicht von ISO 80 bis 51.200 und kann auf ISO 40 bis 102.400 erweitert werden.

Verbesserter Autofokus und schnelle Serienbildfunktion

Der Phasen-Hybrid-Autofokus der Lumix S1RII nutzt 779 Messfelder und eine KI-gestützte Motiverkennung für Menschen, Tiere, Fahrzeuge und andere Motive. Die Kamera kann Serienaufnahmen mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde im elektronischen Verschlussmodus machen – und das mit kontinuierlicher Schärfenachführung (AF-C). Ein Pre-Burst-Modus speichert Bilder vor dem eigentlichen Auslösen, so dass auch spontane Momente nicht verpasst werden.

Optimierte Bildstabilisierung und High-Resolution-Fotos

Die Kamera verfügt über eine interne 5-Achsen-Bildstabilisierung am Bildsensor (IBIS), die eine Kompensation von bis zu 8 Blendenstufen ermöglicht. In Kombination mit einem kompatiblen Objektiv und Dual I.S. sind bis zu 7 Blendenstufen Stabilisierung im Telebereich möglich.

Für hochauflösende Aufnahmen bietet die Lumix S1RII einen High-Resolution-Modus, der acht Bilder mit leicht versetzter Sensorposition aufnimmt und zu einer Datei mit 177 Megapixeln zusammensetzt. Dieser Modus steht sowohl für JPEG- als auch für RAW-Aufnahmen zur Verfügung und ermöglicht detailreiche Ergebnisse ohne Stativ.

Erweiterte Videofunktionen mit Open Gate und RAW-Aufnahme

Erstmals bietet eine Lumix-Kamera eine interne 8K-Videoaufzeichnung mit 30 Bildern pro Sekunde. Darüber hinaus unterstützt die Lumix S1RII die so genannte Open Gate-Aufnahme, bei der in 6,4K-Auflösung die gesamte Sensorfläche im 3:2-Format für die Videoaufzeichnung genutzt wird. Das bietet Filmemachern maximale Flexibilität in der Postproduktion, da sie das benötigte Seitenverhältnis (z.B. 16:9, 1:1 oder 9:16) erst später zuschneiden können. Panasonic hat darüber hinaus für 2025 ein Firmware-Update angekündigt, das Open Gate Aufnahmen auch in 8,1K und 7,2K ermöglichen soll.

Apple ProRes RAW HQ kann intern mit 5,8K bei 30p auf CFexpress Typ B Karten oder einer über USB angeschlossenen SSD-Festplatte aufgezeichnet werden. Über HDMI können RAW-Videos sogar in 8K auf externe Recorder ausgegeben werden. Zusätzlich bietet die Lumix S1RII die Möglichkeit, parallel eine Proxy-Datei mit niedriger Bitrate aufzuzeichnen. Diese wird mit dem Originalvideo verknüpft und ermöglicht eine effizientere Nachbearbeitung.