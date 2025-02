Auf der diesjährigen CP+ Messe hat Sigma mit der Vorstellung der Sigma BF für Aufsehen gesorgt. Diese spiegellose Vollformatkamera zeichnet sich durch ein radikal minimalistisches Design und innovative technische Merkmale aus, die sowohl Puristen als auch moderne Fotografen ansprechen. Wir fassen die aktuelle Sachlage rund um die Sigma BF zusammen.

Design und Verarbeitung

Die Sigma BF besticht insbesondere durch ihr puristisches Äußeres. Das Gehäuse wird in einem aufwendigen siebenstündigen Prozess aus einem einzigen Aluminiumblock gefräst, was nicht nur für hohe Stabilität, sondern auch für ein ausgewogenes Gewicht sorgt. Mit Abmessungen von 130 x 73 x 37 mm und einem Gewicht von 446 Gramm soll die Kamera zudem kompakt und leicht in der Hand liegen. Auf der Vorderseite findet sich eine Riffelung, die die Griffigkeit verbessert, während die Bedienelemente auf ein Minimum reduziert wurden: drei Tasten, ein Einstellrad und der Auslöser. Der 8,1 cm große Touchscreen auf der Rückseite ist fest verbaut und bietet eine Auflösung von 2,1 Millionen Bildpunkten. Zusätzlich informiert ein kleines Info-Display über die aktuellen Belichtungseinstellungen.

Sigma BF – Technische Spezifikationen

Im Inneren der Sigma BF arbeitet ein 24,6-Megapixel-Vollformatsensor, der einen nativen ISO-Bereich von 100 bis 102.400 abdeckt und sich auf ISO 6, 12, 25 und 50 erweitern lässt, wie PetaPixel berichtet. Der Hybrid-Autofokus kombiniert Phasen- und Kontrasterkennung und ist auf die Erkennung von Gesichtern, Augen sowie von Hunden und Katzen optimiert. Zudem verzichtet die spiegellose Kamera auf einen mechanischen Verschluss; die Kamera arbeitet ausschließlich mit einem elektronischen Verschluss und erreicht Verschlusszeiten von 30 Sekunden bis zu 1/25.600 Sekunde. Serienaufnahmen sind mit bis zu 8 Bildern pro Sekunde möglich.

Speicher und Konnektivität

Ein bemerkenswertes Merkmal der Sigma BF ist der Verzicht auf ein Speicherkartenfach. Stattdessen verfügt die Kamera über einen internen Speicher von 230 Gigabyte, ausreichend für etwa 14.000 JPEGs, 4.300 unkomprimierte RAW-Dateien oder 2,5 Stunden Videomaterial in höchster Qualität. Die Datenübertragung sowie das Laden des Akkus erfolgen über eine USB-C-Schnittstelle, die zudem den Anschluss von Kopfhörern, Mikrofonen und Fernauslösern ermöglicht.

Videofunktionen der Sigma BF

Videografen profitieren von der Fähigkeit der Sigma BF, 6K-Videos mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Für 4K-Aufnahmen steht ein elektronischer Bildstabilisator zur Verfügung, während im Full-HD-Modus Bildraten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde möglich sind. Die Videos werden im MOV-Format mit H.264- oder H.265-Kompression gespeichert, und für eine maximale Dynamik bietet die Kamera das Leica L-Log-Profil.

Verfügbarkeit und Preis

Die Sigma BF soll ab April 2025 in den Farben Schwarz und Silber erhältlich sein. Der Preis soll bei rund 2.400 Euro liegen.

Sigma schreibt auf ihrer US-amerikanischen Website: „Mit der Sigma BF präsentieren wir eine kompromisslose neue Vision für die Digitalkamera. Auf das Wesentliche reduziert, aber voller Leistung, innovativ und doch in den Ursprüngen der Fotografie verwurzelt, ist sie dafür konzipiert, Sie den ganzen Tag über zu begleiten und die spontane Schönheit des Alltags einzufangen. Die BF vereint Leistung mit Einfachheit und lenkt den Fokus auf das, was am wichtigsten ist: Ihre Fotos.“

Sigma BF – Unser Fazit

Mit der Sigma BF präsentiert Sigma eine mutige Interpretation einer modernen Vollformatkamera, die durch minimalistisches Design und innovative Funktionen besticht. Der Verzicht auf überflüssige Bedienelemente und der Einsatz eines internen Speichers könnten den Workflow vieler Fotografen vereinfachen. Allerdings könnten der fehlende mechanische Verschluss und die begrenzten physischen Bedienelemente nicht den Vorlieben aller Anwender entsprechen. Es bleibt abzuwarten, wie der Markt auf dieses unkonventionelle Konzept reagieren wird. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung zur neuen Sigma BF in die Kommentare.

Technische Daten der Sigma BF im Überblick

Kategorie Details Kameratyp Spiegellose Digitalkamera mit Wechselobjektiven Speichermedien Interner Speicher (ca. 230 GB), USB-Speicher (zur Sicherung) Objektivanschluss L-Mount Bildsensor 35-mm-Vollformat (35,9 mm × 23,9 mm) rückseitig belichteter CMOS-Sensor Effektive Pixel Ca. 24,6 MP (Gesamtpixel: ca. 25,3 MP) Bildformate Verlustfrei komprimiertes RAW (DNG) 14 Bit, JPEG (Exif 3.0), RAW + JPEG Seitenverhältnisse 21:9, 16:9, 3:2, A-Format, 4:3, 6×7, 1:1 Bildgröße (RAW / JPEG) 6016 × 4012 Pixel Crop-Modus 3840 × 2560 Pixel (ca. 1,5-fache Brennweitenverlängerung) Videoformate MOV: H.264, H.265, L-Log Audioformat Linear PCM (4 Kanäle, 48 kHz / 16 Bit) Videoauflösung & Bildraten 6K (6016 × 3384) bei 23,98 / 25 / 29,97 fps (kein EIS möglich), UHD 4K bei 23,98 / 25 / 29,97 fps, FHD bis 119,88 fps Dauer Serienaufnahme Ca. 2 Stunden Autofokus-System Phasendetektion + Kontrast-AF, Einzel-AF, kontinuierlicher AF (mit Objektverfolgung), manueller Fokus AF-Bereich -5 bis 18 EV (F1.4, ISO 100) AF-Modi Einzelpunkt-AF, Bereichs-AF, Motivverfolgung (Mensch + Tier, Mensch, Tier) Belichtungsmessung Mehrfeldmessung, Spotmessung Messbereich -7 bis 20 EV (50 mm F1.4, ISO 100) Belichtungsmodi (Foto & Video) P (Programmautomatik), S (Blendenpriorität), A (Zeitpriorität), M (Manuell) ISO-Bereich Basis-ISO: 320 (Foto) / 320 (MOV), 1250 (Log), erweiterbar von ISO 6 bis 102.400 Belichtungskorrektur ±5 EV in 1/3-Stufen Bildstabilisierung Elektronische Bildstabilisierung (nur für Video) Weißabgleich 8 Modi (Auto, Tageslicht, Bewölkt, Schatten, Kunstlicht, Blitz, Fluoreszierend, Manuell) + 10 benutzerdefinierte Einstellungen Verschluss Elektronischer Verschluss Verschlusszeit 1/25.600 bis 30 Sekunden, Bulb (max. 5 Min.) Selbstauslöser 2 oder 10 Sekunden Serienbildgeschwindigkeit 3, 5 oder 8 Bilder pro Sekunde Anzahl speicherbarer Bilder JPEG: 1000, DNG: 350 Monitor 3,15 Zoll TFT-LCD, 3:2, 2,1 Mio. Bildpunkte, kapazitiver Touchscreen Farbmodi 13 Farbstile, darunter Monochrom, Cinema, Teal & Orange, Classic Blue Weitere Funktionen Webcam-Modus, interne DNG-Entwicklung, Standbilder aus Videos extrahieren Mikrofon & Lautsprecher Stereomikrofon, Monolautsprecher Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch u. a. Anschlüsse USB-C (USB 3.2, 10 Gbit/s), Mikrofon- & Kopfhörerausgang, Fernauslöseranschluss Witterungsschutz Staub- und Spritzwasserschutz (nicht wasserdicht) Akku Li-Ion-Akku BP-81 Akkulaufzeit Ca. 260 Fotos, ca. 60 Min. Videoaufnahme Abmessungen 130,1 × 72,8 × 36,8 mm Gewicht 446 g mit Akku, 388 g ohne Akku Betriebstemperatur 0 bis +40 °C Lieferumfang Akku BP-81, Metall-Gehäusedeckel, Schnellstartanleitung, Garantie Optionales Zubehör Kabelfernauslöser CR-51, Akkuladegerät BC-81, Handriemen HS-11