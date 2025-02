Neu: Leica Summilux-M 1:1,4/50

Die neue Version des historischen M-Klassikers erweitert die Leica Klassik Linie um ein Objektiv mit exzellentem Bokeh.

Wetzlar, 20. Februar 2025. Objektive aus dem Hause Leica blicken zurück auf ein über 150-jähriges Erbe. Seitdem entstehen von Hand gefertigte Meisterwerke, die zahlreiche Meilensteine und richtungsweisende Standards setzten. Die Geschichte der legendären M-Objektive beginnt vor über 70 Jahren. Jedes von ihnen erzählt eine Erfolgsgeschichte und manche dieser Legenden erleben nach Jahrzehnten eine Renaissance. So wie das neue Leica Summilux-M 1:1,4/50.

Das Summilux-M 1:1,4/50 (I) wurde im Jahr 1959 als erstes Objektiv mit der Bezeichnung Summilux eingeführt. Diese leitet sich vom lateinischen „summa lux“ für „maximales Licht“ ab. Seitdem steht Summilux für besonders lichtstarke Leica Objektive mit einer Anfangsblende von f/1,4 bis f/1,7. Die Neuinterpretation vereint den klassischen Vintage-Look mit modernster Technologie und reiht sich als fünftes Mitglied in die Leica Klassik Linie ein. Genau wie das Summaron-M 1:5,6/28, das Thambar-M 1:2,2/90, das Noctilux-M 1:1,2/50 ASPH. und das Summilux-M 1:1,4/35 erinnert seine zeitlose Ästhetik an seinen historischen Vorgänger.

Die optische Rechnung basiert auf dem zweiten Summilux-M 1:1,4/50 (II), das von 1962 bis 2004 in nahezu unveränderter Ausführung gefertigt wurde und sich durch seine hohe Bildqualität sowie seinen einzigartigen Bildcharakter bei Offenblende auszeichnete. Auch das neue Summilux-M hält bei Verwendung der Offenblende Momente in diesem einzigartigen Look mit besonders weichem Bokeh fest und eignet sich damit speziell für die Porträtfotografie. Beim Abblenden bildet das neue Objektiv schärfer und kontrastreicher ab als sein historisches Vorgängermodell. Dafür sorgen moderne Fertigungstechniken und die Verwendung besonderer Glassorten. Die Neuauflage dieses Objektiv-Klassikers erfüllt alle Anforderungen moderner M-Kameras mit hochauflösendem Sensor und bietet mit der erweiterten Naheinstellgrenze von 0,7 m im Vergleich zum historischen Vorgänger noch mehr kreative Freiheiten beim Fotografieren.

Wie alle Objektive des M-Systems trägt auch das neue Summilux-M mit Stolz das Prädikat „Made in Germany“ und zeugt von jener Qualität, für die Leica Objektive weltweit bekannt sind. So wird das neue Objektiv von Hand aus massivem Messing produziert und mit einer hochwertigen runden Vintage-Gegenlichtblende zum Aufstecken ausgestattet. Als neues Standardobjektiv der Leica Klassik Linie verbindet es par excellence den Charme von klassischem Design mit technischer Präzision.

Als erstes Leica Objektiv wird das Summilux-M 1:1,4/50 im neuen Verpackungsdesign geliefert. Die hochwertigen Boxen verzichten komplett auf die Verwendung von Plastik und werden ebenfalls in Deutschland produziert.

Preis und Verfügbarkeit

Das Leica Summilux-M 1:1,4/50 ist ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 3.850,00 Euro inkl. MwSt.