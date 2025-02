Bilder sollten nicht auf der Festplatte verstauben. Aber bedeutet das im Umkehrschluss, dass man jedes Bild ausdrucken muss? Digitale Bilderrahmen sind hier eine Lösung, die ganz ohne Druck auskommt – und bei der die Bilder im Rahmen flexibel angepasst werden können. Im Herbst wurde ein ganzer Schwung neuer Rahmen vorgestellt, darunter der Aura Carver Mat. Wir haben den neuen digitalen Bilderrahmen Aura Carver Mat im Praxistest ausprobiert.

Mit knapp 190 Euro ist er preislich im Premium-Segment angesiedelt. Das merkt man auch beim Auspacken. Hier ist nicht nur die Papierverpackung hochwertig, sondern es gibt ein stoffummanteltes Stromkabel und Reisestecker im Lieferumfang.

Der Carver selbst ist angenehm schwer, was zur wertigen Wirkung beiträgt. Eingerichtet ist er mit einer gedruckten Bedienungsanleitung (Pluspunkt) und über die App auf unserem iPhone ganz leicht. Dabei wird beim Start gefragt, ob man für sich selbst oder einen Freund einrichtet – was schon dazu verleitet, den digitalen Bilderrahmen an Familie und Freunde mit gemeinsamen Bildern zu verschenken. Einmal eingerichtet können zudem auch eingeladene Nutzer Bilder an den Rahmen schicken, was eine wunderbare Idee für Familien ist. Oder wenn man gemeinsame Bilder vom Urlaub teilen möchte. Neben Bildern und Slideshows lassen sich auch Videos wiedergeben.

Aura Carver Mat: Auflösung und Ambient Light

Die Anzeige hat eine Auflösung von 150 ppi – was für unser Auge sehr hochauflösend wirkt. Wir haben hier einige Bilder unserer letzten Tests hochgeladen, wie die Sonnenblumen vom Leica-D-Lux-8-Test. Die Übertragung ging auch bei „größeren“ Kamerabildern recht schnell, und in wenigen Sekunden waren sie auf dem Display. Die Leuchtkraft ist dabei ausreichend für hellere Räume wie unseren Wintergarten im Test und zugleich nicht ablenkend. Zudem hat der Rahmen Ambient Light, das automatisch angeht, wenn der Raum dunkel ist. Bedient wird per Touchpanel auf der Oberseite des Rahmens, welches die Bedienung bei Erststart einmal erklärt.

Fazit:

Die schicke Aufmachung und die intuitive Steuerung überzeugen – und machen den Aura Carver Mat zu einer schönen Geschenkidee. Mehr Informationen zum Rahmen gibt es hier auf der Produktseite des Herstellers.