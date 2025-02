Im Hinblick auf die gemessene Auflösung schneidet das Sigma 28-105 mm im CHIP Testlabor gut ab. Bei kürzester Brennweite und offener Blende erreicht es in der Bildmitte 3.041 Linienpaare pro Bildhöhe (Lp/Bh), was einer sehr guten Ausbeute von 94 Prozent der möglichen Auflösung an unserer Messkamera Sony Alpha 7R IV entspricht. In den Ecken fällt die Auflösung bei 28 mm und Blende f/2,8 dagegen stärker ab auf 2.113 Lp/Bh – und damit auf nur noch 65 Prozent der möglichen Auflösung. Zweifach abgeblendet steigt die Auflösung bei kürzester Brennweite auf 97 Prozent in der Bildmitte und 76 Prozent in den Ecken.

Die beste Schärfe in den Ecken bei offener Blende wird mit 2.459 Lp/Bh und damit 76 Prozent der möglichen Auflösung bei mittlerer Brennweite erreicht. Bei längster Brennweite fällt die Schärfe bei f/2,8 in den Ecken wieder auf etwa 65 Prozent ab. Wie die Labormessungen zeigen, lässt sich die Schärfe über den gesamten Zoombereich – vor allem in den Bildecken – durch Abblenden nochmals steigern.

Hinsichtlich der typischen Abbildungsfehler liefert das Sigma 28-105 mm vor allem bei mittlerer und längster Brennweite sehr gute Ergebnisse mit nur geringen Farbsäumen mit einer Breite von lediglich 0,4 Pixeln und einem gut korrigierten Helligkeitsabfall, wie unsere Vignettierungsbilder weiter unten zeigen. Bei der kürzesten Brennweite hingegen ist die Vignettierung mit einer ganzen Blendenstufe deutlicher. Auch Farbsäume mit einer Breite von einem Pixel können etwas stärker im Bild sichtbar sein.

Die Vignettierung des Sigma 28-105 mm f/2,8 DG DN (A) für Sony E-Mount im Test

Die Vignettierung gibt an, wie stark die Helligkeit von der Bildmitte zu den Bildrändern hin abnimmt. In unseren Grafiken wird der Helligkeitsverlust in Blendenstufen farblich dargestellt. Die Legende zur Abstufung der Blendenstufen finden Sie direkt in der jeweiligen Grafik.